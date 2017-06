Caso Donnarumma-Milan: e se finisse tutto a tarallucci e Mino?

Ogni volta riscopriamo l’estate del nostro scontento, ogni volta fuggiamo da Mino Raiola per paura di assomigliargli. In fin dei conti, quando Paul Pogba fu prelevato dal Manchester United a parametro zero, il popolo juventino non scese in piazza. Al massimo, si chiese chi fosse (Pogba). Eppure aveva 19 anni, solo uno in più di Gianluigi Donnarumma.

E nella stagione 1995-’96, quando era stato proprio il Milan di Silvio Berlusconi a scovare a Cannes un diciannovenne lungo lungo e secco secco, Patrick Vieira, il loggione milanista non gridò al ratto di un (quasi) minorenne. D’accordo, Pogba e Vieira non sono frutti del vivaio come il portiere, ma non credo che il principio, se è per un principio che vogliamo batterci, cambi molto.

Il calcio resta, pirandellianamente, di "Uno, nessuno e centomila": dunque, non escludo spiragli, marce (e mance) indietro e magari un epilogo a tarallucci e Mino. Per alzata di mano, Raiola e i Raiola non verrebbero eletti nemmeno amministratori del più sgangherato condominio della più sordida periferia. Ma nel segreto della cabina, ho paura che riceverebbero un sacco di voti. Lui e i Jorge Mendes devono tutto alla sentenza Bosman del 15 dicembre 1995, che rovesciò il mondo del calcio, trasformandolo in un continuo e volgare mercatificio. Al quale, sia chiaro, partecipano anche i giornalisti e i tifosi, i primi a salire o scendere dal carro in base all’interesse del cuore (e al cuore dell’interesse, talvolta: i giornalisti). Se, e sottolineo se, Donnarumma finisse al Real e come contro-partita arrivassero (anche) Luka Modric o "altri" Modric di altri reparti, mi sa tanto che la rivolta si ridurrebbe al fastidio con il quale i romani salutarono, dopo averlo venerato e imboccato, il marziano caro a Ennio Flaiano. Quello che sbarcò a Villa Borghese e le mamme additavano, invidiose, ai pargoli.

Tu chiamale, se vuoi, emozioni, si cantava. Tu chiamale, se vuoi, provvigioni, si scodinzola dietro all’ultima indagine della Fifa su Juventus & Raiola (semplice agente di Pogba o addirittura co-proprietario)? Senza dimenticare che le 'bandiere' erano sostenute, soprattutto, da un pennone che si chiamava vincolo. Abolito il quale, liberi tutti.

Ci si indigna per un divorzio subìto, di rado per un divorzio imposto: e anche questo aiuta il Raiolismo a espandersi. Sotto sotto, ne censuriamo gli esagerati profitti salvo invidiarne l’acclarata competenza. O troppo romantici o troppo cinici: mai equilibrati.

In un altro secolo - e, dunque, in un altro calcio - il giocatore indicava al procuratore, ammesso che lo avesse, come muoversi al netto delle offerte. Oggi è il procuratore a dettare i movimenti, al netto delle mozioni d’affetto.

Donnarumma è tutto tranne che un prigioniero. E Raiola, fino a verdetto contrario, tutto tranne che un diavolo custode. Dalla dittatura dei club alla tirannia dei mercanti siamo sicuri che si stesse peggio nel Novecento? E una terza via è proprio impossibile, a cominciare da un tetto alle mediazioni? Parliamone.