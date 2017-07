Antonio Cassano è uno degli esempi più lampanti di come tante volte il destino sia crudele. Talento cristallino, piedi vellutati e una testa calda. Se Cassano avesse avuto un’altra testa probabilmente a quest’ora staremmo parlando di uno dei più grandi del calcio europeo e invece ci troviamo qui a raccontare le gesta di un prode paladino dell’ignoranza calcistica (talvolta anche in un’accezione ben diversa da quella moderna).

Un personaggio così, dotato anche di molto carattere, difficilmente verrà dimenticato. Anche perchè ci ha regalato un termine che è diventato di uso comune nel linguaggio italiano: “Cassanata”, parola utilizzata per descrivere le pazzie del Pibe de Bari. La prima risale proprio ai tempi della sua avventura in Puglia. L’allora giovanissimo Antonio era nel giro dell’Under 21 di Claudio Gentile, storico e paziente ct degli azzurrini. Siamo nel marzo del 2001 e, escluso dalla sfida con la Romania, Cassano ebbe un duro diverbio col ct che prima lo allontanò dal campo di gioco e poi addirittura dal ritiro. Fumantino il ragazzo…

Ma quell’episodio è solo il primissimo atto dello show che Antonio Cassano avrebbe regalato nella sua abbastanza lunga carriera. Nel suo vagabondare calcistico ricordiamo anche parecchi cartellini rossi, non tanto per falli ma per lo più per proteste e maleducazioni varie. Ma ancora più epiche sarebbero state le reazioni alle suddette espulsioni. La prima (ma non la più clamorosa) Cassano l’ha riservata all’arbitro Rosetti che si è visto recapitare dalla lontananza un bel paio di corna dopo un cartellino indigesto. Quando si dice arbitro cornuto.

Cassano è sicuramente un uomo destinato a far parlare di sé nello spogliatoio. Con un allenatore in particolare aveva un buon rapporto: Fabio Capello. Con il tecnico friulano, alla vigilia di un Roma-Juve, una volta fece una scommessa. “Fabio, se faccio gol tiro un calcio alla bandierina e la sfondo“. Capello la prese sul ridere: vuoi mai che quello l’avrebbe fatto seriamente? Come dicono a Milano “Taac!”. Doppietta di Cassano che festeggia… spaccando in mille pezzi un’inerme bandierina.

Ma il bellissimo rapporto con Fabio Capello si incrina (per poi rompersi) nella splendida Madrid. Proprio l'allenatore ex Roma e Milan lo aveva voluto con sè, pentendosene a posteriori però amaramente. Prima di un’importante partita, in conferenza stampa, Cassano ebbe la geniale idea di fare un’imitazione di Don Fabio. Morale della favola: Capello non gradì affatto e l’avventura di Cassano conobbe l’inizio della fine.

Chiudiamo con una delle meno datate Cassanate, ai tempi della Samp. In un rocambolesco Sampdoria-Torino, Cassano ne combinò una davvero da almanacco della follia. Dato che secondo lui l’arbitro Pierpaoli stava dirigendo male il gioco, Cassano iniziò a coprirlo di insulti e proteste. Tutto ha un limite: il direttore perse la pazienza e sventolò in faccia a Fantantonio il cartellino rosso. Perse le staffe, Cassano iniziò a minacciarlo (anche cercando il contatto fisico nel post partita) e gli tirò addirittura addosso la maglia. 5 giornate di squalifica e multa: jackpot.

Personaggio folkroristico, talento sopraffino e top player mancato. In due parole: Antonio Cassano, un talento contradditorio che a 35 anni suonati vuole ancora dimostrare di poter dare qualcosa con l'Hellas Verona, il club ha scelto di dargli fiducia nonostante i chili di troppo, il lunghissimo stop (l'ultima gara ufficiale risale all'8 maggio 2016) e i dubbi di natura atletica e caratteriale. Se riuscirà a vincere la sua sfida oppure sarà solo l'ennesimo controverso atto della sua carriera lo sapremo molto presto. Di certo ci sarà da divertirsi...

