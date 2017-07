Cassano dice addio al Verona: "Non sono stimolato a continuare, ma non lascio il calcio"

Prosegue la telenovela Cassano: settimana scorsa aveva minacciato l'addio al Verona, prima di ritornare sui suoi passi poche ore dopo. Ora il 35enne barese ha scelto in via definitiva di lasciare l'Hellas Verona, sembra perciò che i problemi personali del giocatore non siano rientrati. Secondo Sky Sport, il giocatore non si ripresenterà agli allenamenti del Verona dopo la pausa concessa alla squadra da Pecchia al termine del ritiro. La separazione dal Verona, come nel caso precedente, sarebbe riconducibile alla lontananza dalla famiglia.

" Non me la sento di lasciare il calcio, semplicemente non me la sento di continuare con l'Hellas Verona, fisicamente sto benissimo "

Anche il presidente del Verona Maurizio Setti è intervenuto con delle dichiarazioni all'Ansa, dando la sua versione dei fatti:

"Questo ragazzo non ce la fa di testa, anche se fisicamente e atleticamente sta molto bene. Professionalmente non gli si può rimproverare nulla, evidentemente non riesce a rimanere sereno e lucido in un gruppo e vuole restare a casa. C'è un up e un down, parla e poi sta muto: peccato, perché dal punto di vista professionale stava facendo tutto per bene" .