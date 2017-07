Cassano e il Verona: un matrimonio dai tanti punti interrogativi

Antonio Cassano torna in pista, 14 mesi dopo aver ufficialmente messo piede su un campo di calcio per l'ultima volta. Il Verona gli ha aperto le porte, diversamente da quanto fatto dal Cagliari, e così Fantantonio ripartirà dal Veneto e dal neopromosso Hellas: un anno di contratto, una fiducia condizionata all'effettivo rendimento dell'ex sampdoriano e un tridente di lusso con il "gemello" Giampaolo Pazzini e con Alessio Cerci, pure lui gialloblù solo da poche ore. Un colpo grosso o un azzardo? Un campione ancora utile o un ninnolo da salotto? La critica è già divisa. Ed in effetti, considerando la situazione nel suo insieme, i dubbi non mancano di certo.

Il periodo di inattività

L'ultima partita giocata da Cassano risale all'8 maggio 2015, al famoso derby perso 3-0 dalla Sampdoria contro il Genoa con successivo battibecco con l'avvocato Romei. Quindi un bagnomaria infinito, frutto di un orgoglio sul cui altare il fantasista barese ha sacrificato mesi e mesi di calcio giocato. La rescissione con la Samp si è concretizzata solo a fine gennaio, ma di concreto non c'è mai stato nulla: né l'Entella, né il Bari, né tantomeno un'avventura all'estero. La prima incognita non può non essere questa: basterà il contatto con il pallone per sentirsi nuovamente un giocatore vero, al culmine di un anno e due mesi senza i 90 minuti nelle gambe? Al campo l'ardua sentenza.

Mercoledì sono 35

12 luglio 1982. Il giorno in cui l'Italia calcistica si risvegliava ebbra di gioia per il trionfo mundial della nazionale di Bearzot, ma anche il giorno in cui veniva alla luce Antonio Cassano. Il quale, dunque, dopodomani spegnerà 35 candeline sulla torta. Il Verona è il suo personale regalo di compleanno, ma i punti interrogativi legati a una carta d'identità sempre più ingiallita sono vivi e presenti. Senza dimenticare che già la seconda esperienza con la maglia della Sampdoria aveva mostrato un Cassano meno brillante e decisivo rispetto alla prima, travolgente ed entusiasmante, culminata con la qualificazione ai preliminari di Champions League del 2010. Se a ciò aggiungiamo che i suoi possibili compagni offensivi, Pazzini e Cerci, toccheranno a breve quota 33 e 30, il rischio di un attacco "matusa" è evidente.

La questione tattica

Il modulo di base da cui Fabio Pecchia intende ripartire è il 4-3-3. Ovvero lo stesso che ha portato il Verona a riconquistare la Serie A dopo un anno d'assenza. Gli altri acquisti condotti fino a questo momento, dal romanista Verde allo stesso Cerci, conducono verso questa soluzione. Cassano, invece, col tridente c'entra pochino: non è un esterno, ma uno da 4-4-2 o 4-2-3-1, una seconda punta che deve essere libera di svariare alle spalle di un centravanti. Ha vissuto gli anni migliori dietro a Pazzini nella prima esperienza alla Sampdoria, poi giocando con Amauri a Parma. Contraddizioni tattiche che spetterà al tecnico risolvere.

Ma il precedente di Toni...

Bene: dopo tanti punti interrogativi, un punto a favore di Cassano. Luca Toni arrivò al Verona a 36 anni già compiuti, dopo aver pensato al ritiro, e tutti sanno com'è andata: il rapporto sentimentale e l'affetto reciproco è vivissimo ancor oggi, nonostante la separazione di qualche settimana fa. La seconda giovinezza l'ex centravanti l'ha vissuta sulle rive dell'Adige, contro ogni pronostico. Ed è a lui che Cassano si ispira per far ricredere chi lo considera alla stregua di un ex a caccia dell'ultimo stipendio. Ci riuscirà?