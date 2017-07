Cassano non lascia ma resta a Verona: "Solo un momento di debolezza, vincerò questa scommessa"

Tanto rumore per nulla. Si può riassumere così l’ultima clamorosa giornata di Antonio Cassano, che stamattina aveva gettato la spugna esprimendo la volontà di lasciare il Verona dopo appena 8 giorni dalla firma del suo contratto con l’Hellas e alle 16 in conferenza stampa, con un colpo di teatro degni di un personaggio controverso come il Pibe de Bari ha annunciato l’idea di essere tornato sui propri passi e divoler continuare la sua avventura con ancora più forza la sua avventura in maglia gialloblù.

" E’ stato un momento di grande debolezza, stamattina volevo veramente staccare tutto. Poi però parlando con mia moglie, con il direttore sportivo Fusco, con Pecchia e il presidente Setti ho capito che sarebbe stata c…a esagerata mollare tutto, peggiore di quelle che ho fatto finora. Ho ascoltato sempre la pancia e ho sempre sbagliato. Questa volta ho preferito ascoltare la testa: vincerò questa battaglia e mi riguadagnerò anche la fiducia dei tifosi del Verona, ai quali chiedo scusa se si sono sentiti traditi… Non era mia intenzione, l’affetto che mi hanno riversato in questi giorni l’ho veramente apprezzato ed ora posso assicurare che metterò ancora più voglia ed entusiasmo per fare una grande stagione con questa maglia. Quali sono state le parole che mi hanno fatto cambiare idea? Quelle di mia moglie Carolina, mi ha detto: 'Non possiamo non vederti giocare, io e i bimbi'. Sono state parole che hanno emozionato ma anche il presidente e il ds Fusco quando le hanno ascoltate. E questa cosa mi darà una forza che non ho mai avuto in 18 anni. Voglio vincere questa scommessa, e fare una stagione pazzesca "