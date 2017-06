Cassano può tornare in Serie A: Crotone e Verona lo seguono

All’età di 34 anni Antonio Cassano potrebbe presto tornare a calcare i campi del palcoscenico più prestigioso in Italia, la Serie A. Sull’eterno talento di Bari Vecchia sarebbe difatti forte l’interesse di Hellas Verona e Crotone, entrambe alla ricerca di una punta di qualità con cui arricchire i propri reparti avanzati.

Da quanto arrivato in redazione, in pole per Cassano ci sarebbero i calabresi (che ieri hanno già allacciato i primi contatti ufficiali con l’agente del giocatore), ma nelle ultime ore è cresciuto parecchio anche l’interesse della neo promossa Verona; curiosamente, nel caso in cui i veronesi dovessero battere la concorrenza agguerrita del Crotone, Fantantonio ritroverebbe in gialloblù l’ex compagno ai tempi della Sampdoria Giampaolo Pazzini, andando così a formare nuovamente una delle coppie d’attacco italiane più belle degli ultimi 10 anni.