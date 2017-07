Cengiz Ünder entra e incanta: Roma-Tottenham 3-2

" Under ce lo abbiamo in casa e lo abbiamo scelto in quanto ha grandi potenzialità. Voglio creare delle coppie importanti in ogni ruolo. Per poter ambire a qualcosa di importante bisogna avere dei calciatori importanti anche come riserve. Non do giudizi prematuri. Ha qualità importanti, cercheremo di sfruttarle al meglio "

Eusebio Di Francesco non si espone ma sorride sotto i baffi: la sua Roma ha appena battuto 3-2 il Tottenham in un test valido per la International Champions Cup, la seconda partita in terra americana per i giallorossi. Non è tanto il successo - arrivato al minuto 92' grazie alla zampata del giovane Tumminello - a far esultare il mister ma la prova di uno degli ultimi acquisti: il turco Cengiz Under infatti è brillato di luce propria una volta sceso in campo, a partire dal secondo tempo del match, regalando giocate di gran classe davanti e anche tanta copertura in fase arretrata. E anche il gol del parziale 2-0, ribadendo in rete di sinistro una respinta della difesa avversaria.

Una Roma che si gode i gol di Perotti dal dischetto, Under appunto al 70' e Tumminello (92'): in mezzo le reti-spavento di Winks e Janssen nel finale pazzo, prima gol-partita del prodotto della Primavera giallorossa.

" Non mi è piaciuta la superficialità in alcune situazioni negli ultimi minuti, ma in generale sono soddisfatto della crescita della squadra: dal punto di vista della manovra è migliorata tanto "

Pratica Tottenham archiviata con successo. Si costruisce la Roma del prossimo futuro: appuntamento contro la Juventus, il 30 luglio, per ulteriori valutazioni.

Tottenham-Roma 2-3

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vorm (46′ Lloris); Trippier, Carter (46′ Davies), Alderweireld, Vertonghen (68′ Wimmer); Dembele (68′ Oakley-Boothe), Dier (46′ Winks); Onomah (46′ Eriksen), Dele (76′ Nkoudou), Walker-Peters (46′ Georgiou); Kane (76′ Janssen).

A disp.: Whiteman, Austin, Dinzeyi, Miller, Brown, Wanyama.

All.: Pochettino.

ROMA (4-3-3): Alisson (62′ Skorupski); Peres, Fazio (62′ Castan), Jesus (46′ Manolas), Kolarov (62′ Moreno); Gerson (46′ Strootman), De Rossi (62′ Gonalons), Nainggolan (62′ Pellegrini); Defrel (46′ Under), Dzeko (62′ Tumminello), Perotti (80′ Iturbe).

A disp.: Lobont, Romagnoli, Nura, Seck, Sadiq, Antonucci, Keba.

All.: Di Francesco

Marcatori: 13′ Perotti rig. (R), 70′ Under (R), 86′ Winks (T), 90’+1 Janssen (T), 90’+2 Tumminello (R)