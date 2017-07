Cengiz Under, Roma: scheda e segreti del Dybala turco

Un colpo "alla Monchi": Cenzig Under è un giovane turco di grande prospettiva, che alla sua prima stagione in Super Lig si è messo prepotentemente in mostra con il Medipol Basaksehir, guidandolo al secondo posto e ai preliminari di Champions League. La Roma se l'è assicurato strappandolo alla concorrenza di Manchester City e Juventus: 13 milioni di euro e 5 anni di contratto.

Dati anagrafici

Nato: 14 luglio 1997

Ruolo: centrocampista

Piede: sinistro

Nazionalità: turca (4 presenze, 2 gol)

Statistiche: partecipa sempre ai gol

Nell’ultima stagione in Turchia, 43 partite e 9 gol con la maglia del Basaksehir, che lui stesso ha trascinato il al secondo posto in campionato e alla qualificazione ai preliminari di Champions League. Cengiz Ünder è il più giovane giocatore ad aver partecipato attivamente ad almeno 10 gol nell'ultima Super Lig, ed ha il vizio del gol.

Stagione e squadra Squadra Statistiche Ultima stagione, 2016/2017 Medipol Basaksehir 43 presenze, 9 gol e 7 assist 2015/2016 Altinordu (seconda serie turca) 32 presenze, 6 gol e 4 assist 2014/2015 Altinordu (seconda serie turca) 26 presenze, 5 gol e 5 assist

Valutazione economica: scommessa interessante

Si può dire che quello di Cengiz Ünder è il classico colpo di prospettiva alla Monchi. 13 milioni di euro e cinque anni di contratto al giocatore per strapparlo al Manchester City. In Turchia è considerato il futuro della nazionale maggiore, in cui ha già esordito e segnato. È una scommessa, è vero, ma la cifra spesa non è folle e può valere l’investimento.

Qualità: un sinistro speciale

È fondamentalmente catalogabile nella categoria dei trequartisti, specie in via di estinzione. Ha un bellissimo piede mancino, calcia tanto di precisione quanto di potenza ed è soprattutto un calciatore molto duttile. Può essere utilizzato come trequartista ma, senza perdere in rendimento, anche come esterno destro e sinistro.

Difetti: pecca nella tenuta fisica

È alto 1.73, non tantissimo, e deve migliorare parecchio nella tenuta fisica. Allo stesso modo, il suo rendimento con il piede destro può salire ulteriormente, nonostante in fase di conclusione sia mortifero anche con il destro, come si può notare nei video qui sotto.

Curiosità: il Dybala turco

Viene chiamato il Dybala turco perché ha una somiglianza fisica accennata con la Joya bianconera, ma anche per la sua grande qualità nelle giocate con il piede sinistro. Anche nelle esultanze è molto simile a Paulo Dybala, vedere per credere. E non ha mai negato di ispirarsi all’argentino della Juventus.

Video: che perle contro il Fenerbache

Nei due video qui sotto si può ammirare la doppietta che Under ha segnato in questa stagione al Fenerbache: paradossalmente due reti segnate con il piede destro, spettacolare specialmente la prima.