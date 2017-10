Chievo-Milan: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Pucciarelli. All. Maran

Indisponibili:

Squalificati:

Milan (3-4-3): Donnarumma; Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Calabria, Kessie, Biglia, Borini; Suso, André Silva, Calhanoglu. All. Montella

Indisponibili: Conti, Bonaventura

Squalificati: Bonucci

Statistiche Opta

Milan imbattuto nelle ultime 21 partite di campionato contro il Chievo (18V, 3N): in totale sono due i successi veneti contro i rossoneri in Serie A.

Le ultime due sfide di campionato tra queste due squadre sono terminate con il punteggio di 3-1 per il Milan: il Chievo non aveva trovato la rete in nessuna delle precedenti sette.

Il Milan è la formazione contro cui il Chievo ha perso più partite in Serie A (22).

Tre sconfitte esterne consecutive per il Milan: è dal maggio 1998 che non ne colleziona quattro di fila in Serie A in una singola stagione.

Chievo imbattuto da sei giornate di campionato, nelle quali ha raccolto tre vittorie e tre pareggi: è da febbraio 2009 che i veneti non rimangono sette gare di fila di A senza perdere.

Solo due degli 80 tiri da fuori del Milan (record di conclusioni da fuori in questo campionato) si sono poi trasformati in gol (entrambi di Suso).

Nessuna squadra ha segnato più gol di testa del Chievo in questo campionato (quattro): i veneti sono anche quelli ad essere andati più volte alla conclusione di testa (27).

Tre dei quattro gol di testa li ha segnati Roberto Inglese, che è anche il giocatore, al pari di Immobile e Simeone, ad essere andato più volte al tiro con questo fondamentale (10).

Valter Birsa, ex della sfida, ha segnato un solo gol in Serie A contro i rossoneri, proprio nell'ultimo Chievo-Milan al Bentegodi dello scorso campionato.

Nikola Kalinic non segna in trasferta in Serie A da marzo contro il Crotone: in carriera però nel nostro campionato ha segnato più gol fuori casa (15) che in casa (14).