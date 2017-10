Chievo-Verona: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Chievo Verona (4-3-2-1): Sorrentino; Tomovic, Dainelli, Gamberini, Cacciatore; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Pucciarelli; Inglese. Allenatore: Maran

Indisponibili:

Squalificati:

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; Romulo, Caceres, Caracciolo, Souprayen, Fossati, B. Zuculini, Bessa; Verde, Pazzini, Cerci. Allenatore: Pecchia

Indisponibili: Bianchetti, Ferrari, Heurtaux, F. Zuculini

Squalificati:

Statistiche Opta

Nono derby di Verona in Serie A: il bilancio è in perfetto equilibrio grazie a tre successi per parte e due pareggi.

Dopo aver vinto il primo derby di campionato come squadra ospitante, il Chievo non ha trovato i tre punti nelle successive tre sfide con il Verona in A (2N, 1P).

Il Chievo è imbattuto da cinque giornate di campionato (2V, 3N): non arriva a sei partite di Serie A senza sconfitta da aprile 2016 – in quell’occasione la sesta arrivò contro una neopromossa (Frosinone).

Con il 2-1 contro la Fiorentina alla 7a giornata, il Chievo ha interrotto una striscia di sei partite interne in cui non aveva trovato i tre punti (2N, 4P).

Contro il Benevento nell’ultimo turno, il Verona ha trovato il primo successo in questa Serie A – inoltre l’Hellas ha segnato tre gol negli ultimi due match dopo essere rimasto a secco in tutti i precedenti cinque.

Nell’ultima giornata il Verona è stato in vantaggio per la prima volta in questo campionato (16 minuti): la squadra di Pecchia è però quella che è rimasta sopra nel punteggio per meno tempo in questa Serie A.

Da una parte solo la Juventus (quattro) ha segnato più gol del Chievo da fuori area in questo campionato (tre), dall’altra ancora nessuna rete dalla distanza per il Verona in questa Serie A.

Giampaolo Pazzini, cinque gol in carriera al Chievo in Serie A, è l’unico giocatore dell’Hellas ad aver già segnato in un derby di Verona (gol nel 3-1 di febbraio 2016).

Lucas Castro ha trovato il gol, invece, nell’unico derby di Verona giocato in casa del Chievo (ottobre 2015).

Rômulo, autore del gol vittoria nella sfida con il Benevento, è a una sola presenza dalle 50 apparizioni nel massimo campionato italiano con la maglia del Verona.