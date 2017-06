Clamoroso Manolas, non si presenta alle visite con lo Zenit: affare saltato?

I 35 milioni offerti dallo Zenit e accettati dalla Roma sono lì, sul piatto, ma potrebbero sfumare clamorosamente: il futuro di Kostas Manolas, considerato già da qualche giorno il prossimo difensore centrale di Roberto Mancini, è sempre più in bilico. E ora l'affare rischia di saltare a causa delle resistenze del giocatore, che sta facendo di tutto per complicare i piani (economici) del club giallorosso.

La questione valuta

Manolas non si è infatti presentato alle visite mediche con lo Zenit: erano previste in mattinata, ma sono slittate. Alla base dell'intoppo, questioni economiche: come spiega 'Sky', il giocatore della Roma preferisce essere pagato non in rubli ma in euro, moneta che considera più stabile rispetto a quella russa. Un incidente di percorso che lo Zenit non si attendeva. I due club rimangono comunque fiduciosi sulla riuscita dell'affare, che però ora appare sempre più a rischio.

No definitivo?

Sono infatti sempre più insistenti le voci secondo cui le pretese economiche di Manolas altro non sarebbero che un modo per dire di no al trasferimento allo Zenit. Secondo 'Mediaset', il greco avrebbe addirittura già comunicato alla Roma il proprio rifiuto definitivo. Un ostacolo improvviso per i russi, ma anche per lo stesso club giallorosso, che contava di incassare una sessantina di milioni totali dalla sua cessione e da quella di Leandro Paredes.

C'è anche l'argentino

Già, perché tra Roma e Zenit i discorsi sono più che mai avviati anche per l'ex giocatore dell'Empoli. Lui sì, a meno di nuove sorprese, si trasferirà a San Pietroburgo: nelle scorse ore i due club hanno trovato l'accordo anche per lui. Entro la fine della settimana sono previste le visite mediche. Sempre che l'argentino non decida di cambiare il corso degli eventi, come sta facendo Manolas.