Con Bonucci, Biglia e un bomber il Milan non può più nascondersi: Juventus, Napoli e Roma più vicine

I proclami sono diventati promesse mantenute e la squadra che prima avrebbe dovuto cercare di fare un buon campionato – come quello passato per intenderci - ora diventa una seria contender per il titolo. Il Milan fa sul serio e così è stato da quando Fassone e Mirabelli hanno preso il controllo della situazione, infilando uno dopo l’altro tutti gli acquisti che si erano prefissati, dando a Montella la squadra quasi al completo già per la tournée in Cina (partono oggi alla volta dell’Oriente).

Biglia, Bonny e una punta

In attesa delle ufficialità di Biglia e Bonucci, affari che tutti danno per fatti, si arriva a 10 giocatori acquisiti in questa finestra, per una somma che al momento conta 125,5 milioni spesi, che con i 33 di bonus fanno 158,5. Numero destinato ad alzarsi perché dal taccuino c’è da spuntare un ultimo nome, quello del grande attaccante. Il sogno è Aubameyang, l’alternativa preferita è Belotti mentre il più probabile è Kalinic: il tutto per una cifra che si aggirerà tra i 30/35 del centravanti viola e i 60 del possibile futuro ex Borussia Dortmund. Qui sotto una tabella riassuntiva di acquisti e cessione rossoneri, soldi spesi e incassati.

Il mercato in entrata:

GIOCATORE COSTO RUOLO Rodriguez 15 Esterno sinistro Musacchio 18 Difensore centrale Kessié 5 + 23 riscatto Centrocampista André Silva 38 Attaccante Borini 1 + 5 riscatto Attaccante Calhanoglu 22 + 5 bonus Centrocampista Conti 25 Esterno destro A. Donnarumma 1,5 Portiere Bonucci 40 Difensore Biglia 17 + 3 bonus Centrocampista

Finora spesi 125,5 + 33 di bonus = 158,5 milioni di euro

Il mercato in uscita:

GIOCATORE COSTO SQUADRA Kucka 5 Trabzonspor Poli 0 Bologna Honda 0 Svincolato Fernandez, Deulofeu, Ocampos, Pasalic 0 Fine prestito Lapadula 2 + 11 riscatto obbligatorio Genoa De Sciglio 10 Juventus

Vietato nascondersi

Con questi colpi e una rosa che ormai si sta avvicinando prepotentemente alle prime della classe, il Milan non può più far segreto della sua – ancora potenziale ma sulla carta esistenza – forza e puntare a qualcosa di più che una "semplice” qualificazione alla prossima Champions League (primi quattro posti). Se è vero che la Juventus parte ancora favorita, che il Napoli fa paura come prima candidata a lottare per scudetto e che la Roma ai blocchi di partenza parte per essere tra le prime tre, i rossoneri con l’11 titolare quasi interamente rivoluzionato da questo mercato non si pongono limiti e possono ambiziosamente puntare a insinuarsi tra le tre e, perché no, a lottare per la vittoria; con un’Europa League sullo sfondo da disputare provando ad arrivare in fondo.

Il cambio di modulo

L’arrivo di Bonucci consente a Montella di pensare seriamente al cambio di modulo, abbandonare la difesa a quattro e dare all’ex centrale della Juventus in mano le chiavi della squadra, comandandola dalla difesa (potrebbe anche diventare il nuovo capitano). Ipotizzando al suo fianco Musacchio e Romagnoli, ciò consentirebbe a Conti e Rodriguez di poter spingere sulle fasce lavorando a stantuffo, coperti dagli aiuti di Kessie e, per l’appunto, dei due laterali difensivi. Il dubbio è sull’interno sinistro di centrocampo, con Calhanoglu e Bonaventura a giocarsi il posto da titolare; ma proprio la presenza dei due consente a Montella di avere soluzioni alternative, come quella di spostare il turco dietro alle due punte. Davanti si aspetta il compagno di André Silva, mentre a questo punto si fa calda l’opportunità che parta Suso, uno dei protagonisti della passata stagione che, in questo modulo, faticherebbe a trovare spazio. Lo spagnolo è più predisposto per un attacco a tre, partendo da destra: restando amplierebbe ancora di più le possibilità di Montella, ma a quel punto il rischio sarebbe quello di lavorare su troppi moduli con una squadra che ancora non si conosce e va amalgamata. Non sarà facile per il tecnico rossonero disegnare il nuovo Milan, ma solo il fatto di avere questo problema significa che il Milan sta tornando grande e si pone come valida alternativa alle big della serie A.