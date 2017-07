Con Cassano la prudenza non è mai troppa e il Verona si tutela con due clausole

Cassanate a parte, l’addio al calcio di Antonio ha rattristato molti suoi sostenitori e, soprattutto, fatto arrabbiare quelli dell’Hellas Verona, non c’è dubbio. Il club, però, con il sentore che qualcosa non stesse andando come sperato o semplicemente prendendo tutte le precauzioni del caso, ha fatto inserire delle clausole nel contratto di Cassano. La prima di 200.000 euro se dovesse tornare a giocare per un club di A e 50.000 per un club di B. Che la prudenza non sia mai troppa con Fantantonio è più che evidente, ma il presidente Setti ha avuto un lampo di genio… almeno in questa occasione.

Inoltre, lo Store ufficiale del Verona si impegna a ritirare tutte le maglie vendute con il numero 99, a patto che si accerti la compravendita presso lo store. Insomma, danno di immagine alla società, danno ai tifosi, Antonio con un messaggio ne ha combinata una delle sue. Un addio al calcio che sa di altra bugia e con delle penali che lo attendono al varco se dovesse ripensare di indossare nuovamente gli scarpini da gioco, Cassano torna a far parlare di sé senza aver toccato pallone.