Conte risponde ad Agnelli: "A volte basterebbe soltanto un minimo di riconoscenza"

Le parole di Andrea Agnelli, all’assemblea degli azionisti, hanno lasciato il segno. Il presidente della Juventus ha fatto il punto della situazione, e ha posto quelli che saranno gli obiettivi del futuro, dalla crescita economica del club, ad avvicinare la Juventus a società come Bayern, Barcellona e Real Madrid.

Una volta passato ai ringraziamenti, il presidente dei bianconeri ha nominato con certo entusiasmo Marotta, Paratici e gli alti vertici dello staff dirigenziale. Non è mancato, inoltre, un ringraziamento per Allegri, per il lavoro fatto sul campo...

" Ringrazio molto l'amministratore delegato Marotta, il vicepresidente Nedved, Fabio Paratici e Federico Cherubini. Un ringraziamento anche ad Allegri, che con la sua caparbietà ha portato avanti un lavoro che per altri sembrava terminato. Il successo più bello sarà il prossimo, cercheremo di vincere il settimo Scudetto consecutivo e di confermarci in Europa "

Bravo Allegri, quindi, a continuare il progetto tecnico, con 3 Scudetti vinti, 3 Coppe Italia vinte e due finali di Champions disputate tra il 2015 e il 2017. Parole che però non sono piaciute ad Antonio Conte, che ha aperto questo ciclo di vittorie... Quel “ha portato avanti un lavoro che per altri sembrava terminato” è un chiaro messaggio a quanto fatto da Conte nell’estate del 2014, quando il tecnico pugliese decide di approdare alla Nazionale, come commissarrio tecnico, perché aveva esaurito gli stimoli alla Juventus.

Agnelli chiama? Beh, Conte risponde, attraverso il suo profilo facebook...

" Nella vita non si finisce mai di conoscere le persone... A volte basterebbe soltanto un minimo di riconoscenza. E di maturità "