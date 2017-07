Corvino: "Bernardeschi non rinnova e Borja ha chiesto la cessione"; Kalinic: "Voglio il Milan"

Federico Bernardeschi si toglie la maglia della Fiorentina, ormai definitivamente. A margine dell'incontro tra il direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino e l'avvocato Beppe Bozzo, è emersa la conferma di ciò che ci si attendeva: Federico Bernardeschi non rinnoverà il suo contratto con i viola ed ha chiesto la cessione.

Corvino ha poi chiarito anche le questioni di Borja Valero e di Kalinic: "L'Inter vuole Borja Valero e l'agente ci ha manifestato intenzione di andare: domani aspettiamo di parlare col giocatore per fare chiarezza, aspettiamo che lui ci dica che vuole andarsene. Il Milan ha fatto un'offerta per Kalinic, ma io ho consigliato loro di andare su altri attaccanti perché non vogliamo venderlo".

Pochi minuti più tardi, sempre ai microfoni di Sky Sport, è arrivata la smentita di Kalinic:

" Grazie alla Fiorentina per questi due anni, ma voglio andare al Milan per fare uno step ulteriore. Qui il mio ciclo è concluso "