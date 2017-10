Crotone-Torino: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Ajeti, Martella; Rohden, Mandragora, Barberis, Stoian; Trotta, Budimir. Allenatore: Davide Nicola

Indisponibili: Tumminello, Tonev

Squalificati:

Torino (4-2-3-1): Sirigu; De Silvestri, N’Koulou, Lyanco, Ansaldi; Baselli, Rincon; Iago Falque, Ljajic, Niang; Boyé. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Indisponibili: Acquah, Barreca, Belotti, Obi

Squalificati:

Statistiche Opta

Gli unici confronti tra Crotone e Torino in Serie A risalgono alla scorsa stagione: un successo granata (2-0 fuori casa) seguito da un pareggio per 1-1.

Tra Serie A e Serie B il Crotone ha vinto solo tre dei 14 confronti contro il Torino: sei pareggi e cinque sconfitte completano il quadro.

Dopo non aver segnato nelle prime quattro partite di campionato, il Crotone ha trovato la rete in tutte le ultime tre.

Crotone già a cinque punti: lo scorso anno raggiunse questa quota dopo 11 partite di campionato.

Il Torino ha subito almeno due gol in tutte le ultime quattro partite di campionato, dopo averne concesso solo uno nelle precedenti tre.

In 10 delle ultime 12 trasferte di campionato del Torino entrambe le squadre sono andate in gol: fanno eccezione la vittoria per 1-0 sul Benevento e la sconfitta 4-0 nel derby.

Il Crotone è la squadra che ha effettuato meno passaggi in questo campionato (2168) e quella con la peggior percentuale di passaggi riusciti (69%).

Nessuna squadra ha concesso più conclusioni da fuori area del Torino (59) in questo campionato, mentre solo Milan (20) e Napoli (24) ne hanno subite meno del Crotone (33).

Il primo gol di Marcello Trotta in Serie A è stato contro il Torino, nell’aprile 2016 con la maglia del Sassuolo.

Dall'inizio della scorsa stagione, il Torino ha segnato un solo gol in 374 minuti senza Andrea Belotti in campo in Serie A.