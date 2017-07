Da Borja Valero a Giaccherini, gli esuberi e gli scontenti che movimenteranno il mercato

Keita Balde Diao

Si è presentato ieri alla clinica Paideia di Roma per le visite mediche di rito con la Lazio ma il suo futuro sembra lontano dai biancocelesti. Come ogni stagione la Lazio deve gestire la tiritera Keita, dato sempre in partenza e puntualmente una spina nel fianco della dirigenza. Su di lui, come noto, c’è la Juventus mentre il Milan sembra essersi defilato specialmente dopo le parole di Mirabelli: “Keita è da tempo che non rientra più nei nostri programmi”.

Nikola Kalinic

“Ringrazio la Fiorentina per questi due anni ma il mio ciclo qui è finito. Voglio andare al Milan”. Sono dichiarazioni rilasciate dal croato ieri pomeriggio. Nulla di diverso da uno strappo definitivo. Pochi minuti prima però il direttore Pantaleo Corvino aveva annunciato che lo stesso Kalinic non sarebbe stato in vendita. Versioni diverse, aspirazioni diverse, futuro probabilmente lontano.

Borja Valero

Il suo sfogo, suo malgrado, è finito in rete ed ha alimentato il caso. L’Inter ha chiesto ufficialmente il giocatore, Spalletti lo ha messo in cima alla sua personale lista della spesa. L’atmosfera che si respira in casa Fiorentina ed i rapporti tesi con la proprietà rendono molto probabile la sua partenza, nonostante fosse presente al raduno questa mattina. Firenze tutta vuole che lui rimanga, in serata i tifosi sono andati ad incitarlo sotto casa sua.

Federico Bernardeschi

Lui, come Kalinic, tramire il suo agente ha comunicato chiaramente alla Fiorentina di non voler rinnovare il suo contratto e di voler lasciare la società. Il destino pare scritto per “Berna”, dietro la curva lo attende la Juventus che con lui ha già trovato l’accordo per vestirlo di bianconero. Esentato dopo le fatiche dell’Europeo Under 21, Bernardeschi non è giunto al raduno con la Fiorentina ed è probabile che calcisticamente a Firenze non vi faccia ritorno.

Federico Bernardeschi festeggia un gol con la Fiorentina, Serie A 2016-2017LaPresse

Mattia De Sciglio

Scaricato dalla tifoseria già a metà stagione scorsa, fischiato mentre indossava la fascia di capitano, spinto il più possibile lontano dal Milan. Mattia De Sciglio è entrato in una spirale da cui fatica ad uscire e l’unica opzione sembra quella della cessione: tutti sorridenti al ritrovo a Milanello, tranne lui. Il suo agente Branchini è in costante contatto con la Juventus, il contratto di De Sciglio è in scadenza l’anno prossimo ma il Milan non sembra disposto a regalarlo.

Carlos Bacca

È arrivato Andrè Silva, è possibile che arrivi Kalinic e, probabilmente, nelle idee della dirigenza rossonera c’è anche un colpo grosso sempre in attacco, che sia Belotti o Aubemeyang. Carlos Bacca ha dichiarato di voler restare al Milan ma la sensazione è che abbia la data di scadenza appiccicata all’armadietto di Milanello. E dal momento che servirà un sacrificato per fare cassa, Bacca è sicuramente il primo della lista.

Gianluca Lapadula

Ha deluso meno di Bacca nella sua prima, e forse unica, stagione in rossonero. La realtà è che il suo livello effettivo è da squadra di media classifica, come è il Genoa che lo sta cercando oppure l’Atalanta ed il Torino che si erano fatte vive in precedenza. Conviene a lui partite e conviene al Milan venderlo.

Andrea Conti

Ha tirato la corda, ha fatto di tutto non tanto per lasciare l’Atalanta quanto per poter arrivare al Milan, il sogno di una vita. Ha dichiarato che non sarebbe andato in ritiro con la Dea, ha voluto a tutti i costi i rossoneri ed oggi è riuscito a coronare un sogno. La trattativa si è chiusa e da domattina sarà a Milanello per i test fisici.

Francesco Acerbi

A fine stagione ha dichiarato di voler lasciare il Sassuolo per cercare nuove esperienze. Ad ora le uniche società ad essersi fatte realmente avanti per lui sono il Galatasaray e lo Zenit, senza accontentare né il Sassuolo né lo stesso Acerbi. Resta viva la voglia di misurarsi ad un livello superiore, il Sassuolo però chiede molto e non sarà facile portarlo via a poco.

Yuto Nagatomo

Tra i convocati del ritiro nerazzurro di Riscone di Brunico non figura il nome del nipponico, da diverso tempo sull’immaginaria lista degli epurati da parte dei tifosi. Eppure, in un modo o nell’altro, il buon Yuto è sempre rimasto in squadre e spesso anche da titolare. Ora sembra che l’Inter abbia deciso veramente di lasciarlo ai margini del progetto.

Gabigol

La delusione più grande dell’ultima stagione dell’Inter: arrivato come nuovo golden boy si è trasformato in poco tempo in un bluff incredibile. Come Nagatomo, non è stato convocato per il ritiro, gli sono stati concessi cinque giorni di tempo per trovare una squadra, scaduto il termine dovrà regolarmente aggregarsi ai compagni. Su di lui è sempre vigile il Las Palmas.

Gabigol durante la partita tra Inter e Fiorentina, Serie A 2016-17 (Getty Images)Getty Images

Davide Santon

Sulla stregua dei due colleghi interisti, Santon è più fuori che dentro il progetto di Luciano Spalletti. Se Gabigol ha avuto cinque giorni di concessione dalla società per trovare un’altra sistemazione, a Santon ne sono stati concessi due: Fiorentina e Crystal Palace possono essere due opzioni plausibili.

Federico Marchetti

Era atteso per le 10.00 di ieri alla clinica Paideia per le visite mediche di inizio stagione con la Lazio, ma non si è presentato, mettendo agli atti la volontà di abbandonare la squadra. Finito ai margini dell’undici titolare dopo l’infortunio e l’esplosione di Strakhosha, ora è un esubero e su di lui sembra esserci la neopromossa Spal. Il suo contratto scade il prossimo giugno, difficile che arrivi a scadenza.

Mario Lemina, Stefano Sturaro e Kwadwo Asamoah

Entrambi non rientrano più nelle idee di Massimiliano Allegri e sono stati proposti e richiesti da diverse squadre, su tutte il Galatasaray che si è mosso per avere entrambi. Su Lemina si è fatto avanti anche l’Arsenal: come questi due, lascierà probabilmente anche Stefano Sturaro, richiesto prima dall’Arsenal e poi come eventuale pedina di scambio nell’affare Bernardeschi.

Emanuele Giaccherini

Ha giocato poco nel Napoli dell’anno scorso, ha chiesto la cessione già a gennaio per trovare più spazio. Con l’arrivo di Ounas è inevitabile che lo spazio per lui si riduca ulteriormente, motivo per cui è prevedibile che sia sulla lista dei partenti degli azzurri.