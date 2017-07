Da Keita Balde ad Alexis Sanchez: quanto fanno gola i big in scadenza nel 2018

Poco più di un mese alla fine della finestra estiva di mercato, che per quanto riguarda l'Italia si chiuderà il 31 agosto. È ancora il momento delle riflessioni, delle valutazioni, in attesa che chi ha già comprato rifinisca l'opera e chi non si è ancora mosso concretamente entri in scena. Ma è anche il momento di fare qualche calcolo, guardando in particolare ad alcune situazioni favorevoli legate ai contratti dei giocatori: perché non sono pochi quelli che vanno in scadenza tra meno di un anno, nel giugno del 2018, formidabile calamita per alcuni club e tortura di altri, che temono di dover convivere per mesi con potenziali parametri zero. Di seguito, una lista di elementi che, proprio per il loro status, potranno diventare i protagonisti delle ultime settimane di trasferimenti.

Keita Balde

L'ad bianconero Beppe Marotta ha ammesso: "Abbiamo fatto pervenire un'offerta a Lotito, sta a lui valutarla". Ma in corsa c'è anche l'Inter. Club attratti dall'indubbia caratura tecnica del senegalese, ma anche da un rapporto storicamente turbolento con la Lazio. Talento e bizze, gol e polemiche social (sue e del suo agente, Roberto Calenda), derby da protagonista ed esclusioni da amichevoli estive. Tutto racchiuso in un solo calciatore. La permanenza alla Lazio è tutt'altro che scontata.

Possibili destinazioni: Inter, Juventus

Stefan de Vrij

Di lui si parla meno rispetto al compagno, nonostante l'olandese abbia già dimostrato negli anni laziali di saper agevolmente reggere il peso di un campionato difficile come la Serie A. Il rinnovo del contratto non arriva, nonostante trattative in atto da mesi, ma Lotito non ha dubbi: "De Vrij non è in vendita". Da qui a fine agosto potrà diventare un obiettivo davvero sensibile della Juventus, orfana di Bonucci.

Possibile destinazione: Juventus

2017, Stefan De Vrij, Lazio, LaPresseLaPresse

Stephan Lichtsteiner

C'è anche l'ex laziale nella lista dei possibili partenti della Juventus, lui che da quando è arrivato a Torino ha vinto il campionato tutti gli anni. Finché la società bianconera non troverà un altro terzino destro oltre a De Sciglio, però, non ci sarà alcun movimento in uscita in tal senso. Lichtsteiner ha parecchi estimatori all'estero, in particolare tra Germania e soprattutto Francia. Completamente tramontata, invece, la pista che lo scorso anno avrebbe potuto portarlo all'Inter.

Possibile destinazione: Nizza

Milan Badelj

Ormai il destino del croato sembra essere chiaro: per il momento rimane alla Fiorentina, nonostante il club sia destinato a perderlo a parametro zero tra un anno. Qualche mese fa l'agente ha chiuso alla possibilità di trovare un accordo con la società: "È quasi impossibile che rinnovi il suo contratto". Nelle ultime ore si è parlato di un ritorno di fiamma del Milan, nonostante in quel ruolo i rossoneri abbiano già preso Biglia e di ritrovino in casa un talento come Locatelli. Milan al Milan: fin troppo facile.

Possibile destinazione: Milan

Milan Badelj, Fiorentina, Serie A 2016-17 (Getty Images)Getty Images

Alexis Sanchez

Per ora torna ad allenarsi regolarmente con l'Arsenal, ma un paio di settimane fa il proprio desiderio l'aveva espresso chiaramente: "Voglio giocare la Champions League". E la squadra di Wenger, come si sa, il prossimo anno sarà costretta a disputare l'Europa League. Situazione particolarmente intricata, perché di mezzo ci sono tanti club che farebbero carte false (e come biasimarli?) per avere il cileno: PSG e Manchester City su tutti. Se l'Arsenal si convincerà a lasciar partire la propria stella, saranno settimane infuocate.

Possibili destinazioni: PSG, Manchester City

Emre Çan

Uno degli obiettivi primari per il centrocampo della Juventus, che proprio nel reparto centrale vuole trovare un elemento che le consenta di fare un ulteriore salto di qualità. Il problema è che il Liverpool non sembra per nulla disposto a cedere: fa muro, resiste e anzi, è speranzoso riguardo alla possibilità di prolungare con il tedesco.

Possibile destinazione: Juventus

Alex Oxlade-Chamberlain

Ala pura, esterno a tutta fascia, pure centrale di centrocampo: dove lo metti, lui sta. E pure bene. Non è dunque un caso che più di un club inglese si sia già interessato all'inglese dell'Arsenal, altra spina per Wenger oltre a Sanchez (ma pure a Özil). Sulle sue tracce c'è anche Conte, voglioso di irrobustire la rosa in vista della partecipazione alla Champions.

Possibili destinazioni: Manchester City, Chelsea, Liverpool

José Gimenez

Sì, anche lui ha il contratto in scadenza tra un anno. E anche lui, anche per questo motivo, è entrato nel radar della Juventus. Il grande ostacolo è dato dalla presenza dell'Atletico Madrid, che a causa del blocco al mercato in entrata non potrebbe sopperire immediatamente alla sua cessione, dovendo attendere gennaio per colmare l'eventuale buco. Operazione complicata.

Possibile destinazione: Juventus

Gimenez con Simeone all'AtleticoGetty Images

Leon Goretzka

Tutti lo vogliono, ma nessuno se lo piglia. Per il momento nemmeno il Bayern, che rimane comunque il grande favorito per portarsi a casa il giocatore della nazionale tedesca, oggi oppure tra un anno a parametro zero. Proseguendo nella propria tradizione di indebolire le altre formazioni di Bundesliga togliendo loro gli elementi migliori.

Possibile destinazione: Bayern

Blaise Matuidi

Un altro che la Juventus vorrebbe tanto regalare ad Allegri. I contatti con Mino Raiola proseguono, ma il PSG non sembra aver una gran voglia di ammorbidire la propria posizione. Per sua stessa ammissione Matuidi avrebbe voluto trasferirsi a Torino già un anno fa: pareva fatta, poi la proprietà qatariota dei parigini aveva bloccato tutto. Chissà che il matrimonio non possa celebrarsi con 12 mesi di ritardo.

Possibile destinazione: Juventus