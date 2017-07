Dal CIle: "Vidal dice no all’Inter per i trascorsi alla Juventus"

Arturo Vidal vecchio cuore bianconero. Almeno stando a quanto riportano alcune indiscrezioni provenienti dal Cile. Il quotidiano El Mercurio parla infatti di un clamoroso rifiuto di Vidal ad un’offerta importante dell’Inter, principalmente per motivi personali: l’ex guerriero della Juventus avrebbe infatti declinato la proposta dei nerazzurri per i trascorsi bianconeri.

Secondo il portale cileno, l’Inter avrebbe fatto pervenire al Bayern un’offerta da 57 milioni di euro e un contratto per lo stesso Vidal fino al 2021, con un importante aumento di stipendio. Nulla da fare dunque per la squadra di Spalletti che dovra, stando ai report cileni, virare su altri obiettivi. Non è un caso che l’Inter si appresterà a fare colpi importanti per migliorare ulteriormente la propria rosa, come sottolineato più volte dal neo allenatore Luciano Spalletti.