Dalbert ha scelto l'Inter ma le big di Premier League non si arrendono e rilanciano

Non è un mistero che Dalbert Henrique sia il prescelto per il ruolo di terzino sinistro dell’Inter come non è un mistero che il brasiliano voglia a tutti i costi i nerazzurri. La trattativa con il Nizza tarda però a decollare a causa dell’elevata richiesta del club francese che non vuole scendere sotto i 25 milioni di euro. Il brasiliano, dal canto suo, ha già sposato il progetto nerazzurro e ieri, in serata, ha incontrato il diesse del Ni<< per chiarire una volta per tutte la sua posizione: Dalbert vuole l’Inter.

Sabatini in tutto ciò è arrivato ad offrire una cifra di circa 20 milioni, bonus compresi, cifra ritenuta bassa dal club di Balotelli che spera in qualche offerta più alta. Ed è proprio quello che potrebbe accadere visto che alcuni club di Premier League come Manchester City, Liverpool e Arsenal hanno messo gli occhi su Dalbert e potrebbero offrire la cifra richiesta dal Nizza. L’Inter, dunque, aspetta con pazienza forte della preferenza assoluta del giocatore ma dovrà iniziare a sbrigarsi visto che il Nizza preferisce cedere Dalbert in Inghilterra, di fronte ad offerte più alte di quella dei nerazzurri. Dalbert vuole l’Inter, il Nizza preferisce la Premier League e i nerazzurri attendono.

A cura di Filippo Rivani

