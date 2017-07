Dalbert sempre più vicino all'Inter: scheda e segreti del giocatore

Finalmente, dopo tanti patimenti, dovremmo esserci: l'Inter è pronta a chiudere per Dalbert Henrique Chagas Estevão, per tutti Dalbert e basta, terzino sinistro del Nizza che ormai da settimane il club nerazzurro ha messo in cima alla propria lista della spesa. Con i francesi si dovrebbe chiudere per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Luciano Spalletti si prepara dunque ad avere un interprete "vero" del ruolo, dopo le difficoltà patite da Mancini, de Boer e Pioli nella scorsa stagione.

Dati anagrafici

Nato: 8 settembre 1993 a Barra Mansa (24 anni)

Ruolo: terzino sinistro

Piede preferito: sinistro

Nazionalità: brasiliana

Statistiche: poco avvezzo al gol

Squadra-Anni Presenze Gol Academico Viseu (2013-2015) 39 1 Vitoria Guimarães (2015/16) 25 0 ULTIMA STAGIONE (Nizza) 33 0

Valutazione: quasi 30 milioni

Pareva un gioco da ragazzi, è diventata un parto. Ma la trattativa che dovrebbe portare Dalbert all'Inter appare finalmente in via di definizione. Secondo 'Sky' l'Inter è arrivata a 20 milioni più bonus, avvicinandosi dunque notevolmente alla richiesta di 30 avanzata dal Nizza. I francesi hanno dato l'ok, chiedendo però di posticipare la chiusura dopo il ritorno del preliminare di Champions League contro l'Ajax. Se arriverà la fumata bianca, sarà il secondo, costoso acquisto difensivo dell'Inter dopo Skriniar.

Qualità: veloce ed esplosivo

Dalbert è un tipico lateral brasiliano: più ala che terzino, più attaccante che difensore. Esplosivo, veloce in progressione, resistente, ama partire con la palla al piede o sovrapporsi quando questa è proprietà dei compagni. Va spesso sul fondo, ma è capace anche di rientrare con sterzate improvvise. Proprio grazie a queste qualità è stato unanimemente considerato uno dei migliori terzini sinistri dell'ultima edizione di Ligue 1, anche se nella Top 11 finale è entrato Mendy, appena trasferitosi dal Monaco al Manchester City.

Difetti: la fase difensiva

Sembra paradossale dirlo, ma il difetto più evidente che gli si può imputare è una concentrazione non sempre massima nelle marcature difensive. Paradossale ma nemmeno troppo, se è vero che, come si diceva, Dalbert è da considerarsi quasi più un'ala da centrocampo a 5 che un terzino vero e proprio da retroguardia a 4. Lui stesso, a precisa domanda, non si è mai vergognato di ammetterlo: "Devo ancora migliorare difensivamente".

Curiosità: tra le patate e l'ortofrutta

Dalbert non è certamente esploso in tenerissima età. Anzi: passato senza fortuna per le giovanili di Flamengo e Fluminense, prima di arrivare in Europa ha svolto mestieri umili per aiutare una famiglia non benestante. Trasportava sacchi di patate, lavorava in un negozio di frutta e verdura. E, dopo gli allenamenti, seguiva corsi serali per non perdere di vista lo studio. "Dormivo 4 ore a notte, ma in Brasile è così: o combatti o muori", ha raccontato.

Video: ecco come gioca Dalbert

A "colorare" un dialogo tra Dalbert e il suo predecessore Everson, altro terzino sinistro brasiliano che vestì la maglia del Nizza tra il 2002 e il 2004, ecco qualche azione del probabile futuro interista: conclusioni, assist per i compagni, incursioni.

