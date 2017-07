Dalbert vuole solo l'Inter: rifiutate le proposte in Premier League per i nerazzurri

Per il ruolo di terzino sinistro, il brasiliano Dalbert del Nizza è in cima alla lista dei desideri della nuova Inter di Luciano Spalletti. Il giocatore, nonostante l’interesse di molte squadra europee e la volontà del tecnico del Nizza Favre di averlo con sé anche la prossima stagione, è sempre più convinto della squadra milanese e ha già un accordo di massima con gli stessi nerazzurri.

L’eventuale approdo di Dalbert escluderebbe quello di Davinson Sanchez, talentuoso difensore colombiano dell’Ajax di 21 anni, anche per la questione dei due posti per giocatori extracomunitari. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare in caso di mancato arrivo del giocatore del Nizza.

Ed è sempre da tenere in considerazione la pista Darmian, che vuole giocare il mondiale e all’Inter troverebbe molto più spazio. Anche in questo caso, Sanchez potrebbe diventare un profilo molto concreto… Gli scenari possibili sono dunque diversi.

Raffaele Campo (@CampoRaffaele)

