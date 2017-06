Dalla Germania arrivano conferme: Juventus e Bayern Monaco hanno trovato l'accordo per Douglas Costa

Douglas Costa sempre più vicino alla Juventus. Sembra essere in discesa la strada che porterà presto il brasiliano alla corte di Max Allegri. Trovano conferme le indiscrezioni lanciate dalla Germania (Kicker e Bild poi): i bianconeri sono a meno di un passo da un accordo totale con il Bayern Monaco su una base complessiva di 40 milioni di euro. Ultimo tassello mancante prima della chiusura totale.

La dirigenza bianconera ha già da alcuni giorni cercato di concentrare totalmente le proprie risorse in entrata su Douglas Costa. Decisivo in questo senso l’incontro di martedì scorso a Torino tra l’entourage del brasiliano e Marotta. Come risultato, si è giunti ad un’intesa totale con il giocatore che già aveva mostrato un certo gradimento per la Juventus. Insomma, Douglas Costa e la Juventus sempre più vicini. Il futuro del brasiliano sembra essere già scritto.

Christian Travaini

Video - Allegri e la Juventus assieme fino al 2020: guadagnerà fino a 7,5 milioni di euro 00:29

