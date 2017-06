Dalla presunta lite Bonucci-Allegri a Dani Alves, le scorie di Cardiff pesano sulla Juventus

Sono passate due settimane, ma di quella finale si parla ancora. Non soltanto perché, qualche giorno fa, Massimiliano Allegri ha rivelato di aver pensato di lasciare dopo la sconfitta con il Real Madrid. Soprattutto perché, tra indiscrezioni e social network, quello che è accaduto a Cardiff continua a lasciare strascichi. Non soltanto nel risultato finale, quanto nei possibili equilibri della Juventus che verrà. Iniziando da Leonardo Bonucci e finendo con Dani Alves.

Le nuove voci sull’intervallo di Cardiff

Sembra un po’ di rivivere l’estate del 2005, quando di giorno in giorno emergevano nuovi dettagli – più o meno veritieri – su quanto accadde tra il primo e il secondo tempo di Milan-Liverpool. In questo caso, è l’edizione odierna di Repubblica a rilanciare le voci di contrasti interni nello spogliatoio bianconero, sostenendo che nell’intervallo della finale di Champions League vi sarebbe stata una discussione generata da Bonucci. Che cosa avrebbe fatto il centrale? Avrebbe chiesto ad Allegri di sostituire Andrea Barzagli con Juan Cuadrado, in modo da arginare meglio Marcelo. Barzagli non l’avrebbe presa bene. Il tutto è stato prontamente smentito da Beppe Marotta: “Io c’ero, si è parlato solo delle cose da fare in campo”. Ma tant’è, la voce rimane. Almeno quanto è forte l’interesse del Chelsea di Antonio Conte su Bonucci.

Dani Alves e il caso degli scarpini

L’esterno brasiliano continua a far parlare di sé. Se la pietra dello scandalo è ovviamente l’intervista rilasciata in patria con tanto di consiglio a Paulo Dybala (Per fare il salto di qualità prima o poi dovrai andare via dalla Juve”), si è dibattuto anche del presunto saluto di Gonzalo Higuain al compagno di squadra. Per finire con l’ultima intuizione di Dani Alves. Pubblicare nelle proprie storie di Instagram la foto degli scarpini indossati nella finale del 2015, quella in cui batté proprio la Juventus. Come rigirare il dito nella piaga...