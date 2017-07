Dani Alves: "Lite con Bonucci? Basta gettare m..."

"Non gettare m... Se non sapete che succede". Non usa giri di parole Dani Alves nel rispondere ad un tweet di 'Espn Deportes' che parla di uno screzio tra il brasiliano e Leonardo Bonucci nell'intervallo della finale di Champions League persa contro il Real. "Per tua informazione eravamo tutti uniti soffrendo e commentando la sconfitta fino alle 6 del mattino", ha scritto l'esterno, passato recentemente dalla Juventus al Psg.

Solo ieri il suo ex compagno in bianconero Mario Mandzukic ha smentito di aver rilasciato l'intervista che circola sui social dove l'attaccante racconta le tensioni nello spogliatoio juventino.