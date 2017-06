Darmian chiede al Manchester United di tornare in Italia: Juve in prima fila, poi la Roma

Sembra proprio finita. Matteo Darmian, visto lo scarso impiego da parte di José Mourinho, avrebbe chiesto alla dirigenza United la cessione, possibilmente in Italia. L’ex Torino vuole infatti ritrovare minuti nelle gambe e giocarsi una maglia da titolare, con l’obiettivo di guadagnarsi la convocazione ai Mondiali in Russia l’estate prossima.

Il tecnico portoghese non si opporrebbe alla cessione, dunque la pista di rientro dell’esterno è molto concreta. Il primo club sulla lista sarebbe la Juventus, che ha bisogno di riempire la casella lasciata vuota da Dani Alves, e forse anche da Alex Sandro. Almeno un altro terzino/esterno di centrocampo è indispensabile alla squadra di Allegri per competere ad alti livelli e insieme a quelli di De Sciglio e Danilo la società starebbe sondando proprio il profilo di Darmian. Alla finestra c’è anche la Roma: il nuovo ds Monchi non vorrebbe perdere l’occasione di avere un terzino di esperienza internazionale a prezzo leggermente scontato al posto della meteora Mario Rui, passato al Napoli.

Ecco, il prezzo. Darmian è stato pagato 18 milioni, il Manchester ne vuole almeno 20, giusto per riportarsi in pareggio. Non tantissimi. Limitando la scelta solamente all’Italia, secondo il volere del giocatore, rimarrebbero però in lizza soltanto Juve e Roma, in un duello che rischia di durare parecchio. L’Inter sondò il terreno per averlo in prestito a gennaio, senza trovare un accordo. E quella del prestito oneroso sarebbe la strada preferita da entrambe le contendenti, per cercare di limare o dilazionare il costo di trasferimento.

Darmian, 27 anni, è arrivato al Manchester United nell’estate 2015 dal Torino. Cresciuto nelle giovanili del Milan, nel 2010 è passato al Palermo per 0,8 milioni; dopo un anno di prestito, nel 2012 viene acquistato dal Torino per 1,8 milioni, dove esploderà a livello internazionale. Quest’anno ha collezionato appena 29 presenze, la maggior parte nell’ultima finestra della stagione. In due stagioni a Manchester ha vinto 1 FA Cup, 1 Supercoppa d’Inghilterra, 1 Community Schield e 1 Europa League.