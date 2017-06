Davide Nicola chiude il suo Giro d'Italia in bici al Filadelfia: "Esperienza che non dimenticherò"

" E' un'esperienza che io e chiunque del mio gruppo non dimenticheremo. Abbiamo potuto capire che la vita vale molto di più di quello che le diamo come significato". "

Nel giorno del suo arrivo a Torino, ultima tappa del suo itinerario iniziato il 9 giugno dalla Calabria, il tecnico del Crotone Davide Nicola ha tracciato un bilancio del suo giro d'Italia in bicicletta da Crotone a Torino: un viaggio durato più di 7 giorni in cui Nicola ha ricordato Denis Bergamini ed incontrato tanti campioni del ciclismo (da Michele Bartoli al ct Davide Cassani) e colleghi allenatori, oltre a tanta gente comune che ha voluto tributare la propria vicinanza per un uomo di parola che ha trasmesso valori importanti e soprattutto ha dimostrato nel suo piccolo che nulla è impossibile.

" L'obiettivo di mantenere la promessa è stato raggiunto, e anche quello di suscitare un po' di interesse e sensibilità sulla sicurezza nelle strade - ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport una volta giunto al 'Filadelfia', penultima 'fermata' prima della conclusione del suo giro a Vigone, nel torinese - Ringrazio la fondazione Filadelfia e il comune di Torino, sono stato accolto alla grande da persone che hanno una passione incredibile. Sono molto emozionato". "