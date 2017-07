De Laurentiis: "Cerco un'alternativa a Reina ma sarei felice se restasse", e poi punge la Juve

"Sto cercando da mesi un'alternativa a Reina. Ci sto lavorando da due mesi ma non riesco a trovarla. Oggi se dipendesse solo da me sceglierei un portiere su cui puntare e terrei anche Reina, esperto, carismatico e stakanovista". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Lareuntiis parlando nel corso del forum organizzato da 'Il Mattino' a proposito del futuro del portiere spagnolo. "Sarei felice se restasse a vita e mi piacerebbe che si interessasse di giovanili, che sperimentasse le sue capacità di allenatore - ha aggiunto - Caro Reina, dici sempre che ami Napoli. Allora lavora con me per fare grande il Napoli e trovare con me un altro portiere, uno che non se la fa sotto in Champions sui campi delle grandi. Leno del Bayer Leverkusen? Mi piace, il Bayer ha fatto alcune vendite milionarie e può darsi che abbassino le pretese".

Il presidente degli azzurri non ha poi negato una frecciatina alla Juventus in merito alla finale di Champions persa a Cardiff: "Con un altro girone, magari saremmo arrivati noi in finale. E magari non avremmo perso 4-1, ma 3-1