De Silvestri salva un brutto Toro solo nel recupero: a Crotone finisce 2-2

Esame di maturità: fallito. Il Torino non va oltre il pareggio a Crotone, vedendo così sfumare la concreta opportunità di agganciare la Roma. Ed anzi, a dirla tutta, va ancora bene alla squadra di Mihajlovic, che aggancia il pareggio solo a tempo scaduto e lo fa al termine di una prestazione tutto sommato deludente. Dallo scarso ritmo del primo tempo alle ingenuità del secondo, quando sul più bello e in pieno controllo, il Torino subisce il gol del 2-1 ed entra così in crisi. Insomma, a Crotone vengono fuori ancora una volta i limiti di una squadra a cui manca sempre lo step per fare il definitivo salto di qualità. Onore di contro a un Crotone con evidenti limiti tecnici, ma ben organizzato e capace di strappare l’intera posta.

La cronaca

Pronti-via e una bella discesa di Niang fa sperare bene i tifosi del Torino, che dopo qualche minuto però devono presto rendersi conto della realtà dei fatti: senza Belotti e il suo lavoro nelle verticalizzazioni, il Toro si scopre lento e prevedibile. Se ne accorge anche il Crotone, che prende coraggio, colleziona qualche corner, si vede annullato un gol – (per altro a gioco già fermo) – con Simy, e al 25’ passa: Trotta pesca Rohden che vince l’uno contro uno con De Silvestri e piazza un bel destro a giro sul palo lungo. Una rete che permette alla squadra di Nicola di compattarsi ancor di più con le due linee, lasciando a un lentissimo Torino uno sterile possesso palla che non porta frutti. L’unica reale palla gol, infatti, è un tiro da fuori di Rincon. Pochino per una squadra che prima del fischio d’inizio aveva nel mirino addirittura il 5° posto occupato dalla Roma.

Nella ripresa però, almeno in avvio, le cose cambiano. Il Torino rientra in campo più convinto e pianta le tende nella metà campo offensiva del Crotone. Ljajic la mette praticamente dentro su punizione, ma Cordaz si supera e salva tutto all’ultimo millimetro disponibile (come mostrerà la goal line tech), ma un minuto dopo Iago Falque trova il piazzato dal limite. L’inerzia sembra tutta dalla parte dei granata, col Crotone che non riesce più nel pressing della prima frazione. Una ripartenza però – l’unica fino a quel momento della ripresa – manda in porta Martella che su assist di Simy anticipa tutti di punta. Il gol rianima i calabresi e spegne il Torino, che però, nel finale, da angolo, trova il 2-2 con il colpo di testa di De Silvestri.

La statistica

Crotone che sale a quota 6 punti. Lo scorso anno per arrivare a questa quota dovette attendere la 13esima giornata.

Il tweet

Il migliore

Martella. Si batte e si sbatte in fase difensiva, trova il gol fondamentale nel momento più difficile della sua squadra. Il primo in Serie A.

Il peggiore

Sadiq. Non è Belotti e si vede. Il Toro prova a imbeccarlo, ma è spesso in ritardo o prevedibile nella sua giocata.

Il tabellino

Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Ajeti, Martella; Rohden, Mandragora, Barberis, Stoian (81’ Faraoni); Trotta (54’ Nalini), Simy (93’ Budimir).

Torino (4-2-3-1): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Moretti, Molinaro; Rincon (81’ Boye), Baselli; Iago Falque, Ljajic, Niang; Sadiq.

Gol: 25’ Rohden, 63’ Martella; 54’ Iago Falque, 92’ De Silvestri.

Note – Ammoniti: Ajeti.