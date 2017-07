Derby, big-match e sfide di Natale: tutto quello che devi sapere sul campionato di Serie A 2017-18

Adesso ci siamo. La Serie A 2017-18 ha finalmente svelato il proprio volto con la definizione del calendario della prossima stagione. Le fantasie dei tifosi, già ampiamente stuzzicate dal calciomercato, sono alle stelle. E, in attesa di Juventus-Cagliari (il match d’apertura in programma sabato 19 agosto alle 18), non resta che esaminare i temi più caldi offerti dalla stesura delle 38 giornate che decideranno il destino del prossimo Tricolore.

Il CALENDARIO completo

I derby

Con il ritorno del derby di Verona, la prossima Serie A presenterà ben cinque stracittadine. E, la prima in calendario, sarà quella in programma alla sesta giornata, quando all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus ospiterà i granata di Sinisa Mihajlovic (24 settembre). All’ottava giornata – subito dopo la seconda pausa per le nazionali - ecco il derby della Madonnina, con l’Inter in casa (15 ottobre). Alla nona si andrà in scena a Verona (22 ottobre, Chievo in casa) e alla dodicesima a Genova (5 novembre, Sampdoria in trasferta). A chiudere il programma sarà il derby della Capitale, data fissata dopo la terza sosta: 19 novembre, Roma in casa.

I ritorni eccellenti

Un’estate così intensa a livello di mercato non poteva che portare con sé un pizzico di curiosità per i ritorni eccellenti del prossimo campionato. Un esempio? Già alla prima giornata Stefano Pioli inaugurerà il nuovo corso alla Fiorentina ripartendo da San Siro, proprio contro l’Inter che lo ha esonerato la scorsa primavera (incrocio non male anche per Borja Valero...). Soltanto la settimana dopo, però, toccherà al suo successore Luciano Spalletti fare visita alla Roma nel big-match dell’Olimpico. E non è finita qui. Il 20 settembre (quinta giornata), Federico Bernardeschi ritroverà la Fiorentina e l’11 febbraio rimetterà piede al Franchi. Quale sarà l’accoglienza dei tifosi viola? È lecito attendersi di tutto, così come per l’incrocio tra Leonardo Bonucci e la Juventus. Appuntamento il 29 ottobre a San Siro (undicesima giornata) e soprattutto il 31 marzo a Torino. Gare da bollino rosso.

Video - Bernardeschi arriva a Torino: striscione con la 10 e delirio dei tifosi della Juve 01:21

I big match

I temi più caldi, come sempre, riguardano le sfide sulla carta decisive per il vertice della classifica. Oltre ai match già menzionati, segnatevi sul calendario Milan-Roma del primo ottobre (settima giornata), Roma-Napoli del 15 ottobre (ottava), Napoli-Inter della settimana successiva, Napoli-Milan del 19 novembre (tredicesima), Napoli-Juventus del 3 dicembre (quindicesima), Juventus-Inter del 10 dicembre (sedicesima) e Juventus-Roma del 23 dicembre (diciottesima). What else?

Il periodo natalizio

Dulcis in fundo, la novità della stagione. La Serie A scenderà infatti in campo nel periodo natalizio e il programma è tutto fuorché trascurabile. Il 23 dicembre si disputerà la già menzionata sfida tra Juventus e Roma, mentre il 30 dicembre assisteremo a Fiorentina-Milan e Inter-Lazio. Il modo migliore per chiudere il 2017 calcistico (occhio, però, che il giorno dopo scenderà in campo la Serie B...) e la stagione in generale. Siete pronti?