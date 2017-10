Derby di Milano, ci siamo: Meazza sold-out e 180 paesi che trasmetteranno il match

E’ il derby delle emozioni, del riscatto, della fuga o della remuntada in classifica, dei cinesi senz’altro, di Milano o della Madonnina più comunemente. E’ la partita degli incassi record, con 4,5 mln di euro e dei colori. Milàn si tinge di nero tempesta e poi rosso diavolo e blu del cielo. I quartieri sono adornati con bandiere, sui balconi è possibile scorgere piccoli drappi dell’una e dell’altra tifoseria. E’ sempre derby, sia che si giochi alle 12:30, sia alle 20:45 della domenica.

Un evento che coinvolge milioni di telespettatori nel mondo, oltre al sold-out nello stadio, 80 mila a spingere i propri beniamini. 180 paesi trasmetteranno la partita, 40 broadcaster e all’interno del Meazza più di 450 giornalisti accreditati, un centinaio stranieri e altrettanti fotografi. In tutto il globo le parole Inter e Milan risuoneranno per 90′ e oltre. In Cina c’è forte trepidazione: Zhang vs Li, biscione vs diavolo, due fedi nella notte magica di domenica 15 ottobre, ore 20:45. Non manca che aspettare e gustarci l’attesa come se fosse un terzo tempo anticipato.

a cura di Matteo Tombolini