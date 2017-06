Gerard Deulofeu tra il Barcellona e un futuro incerto: a chi servirebbe in Serie A?

Nelle ore in cui si prepara a contendere alla Germania l'Europeo Under 21, Gerard Deulofeu non sa ancora che maglia vestirà nella prossima stagione. Ieri al Milan, oggi all'Everton, domani al Barcellona, che ha deciso di riacquistarlo. Ma sarà davvero così? Non è più un mistero che l'ala catalana non veda di buon occhio un ritorno alla casa base, temendo comprensibilmente di non giocare mai, al cospetto di cotanta concorrenza.

Certo, non sarà semplice strapparlo al Barça: se gli spagnoli lo pagheranno 12 milioni di euro per riportarlo a casa dall'Everton, è evidente che una cifra inferiore potrebbe non bastare. Lui intanto la butta lì: "Deciderò dopo l'Europeo. Sarà un'estate movimentata". Ha ragione: i club che gli stanno facendo la corte sono già parecchi, anche in Italia. Ma a chi servirebbe davvero l'ex rossonero? Ecco un quadro della situazione riguardante i club più importanti del nostro campionato.

Un ritorno al Milan

In fase di completa ricostruzione, il club rossonero sta rivoluzionando l'attacco. Ma il modulo da cui Montella ripartirà nella prossima stagione è ancora avvolto nel mistero: i concreti tentativi per Kalinic potrebbero suggerire un ritorno alle due punte, nonostante i dubbi sulla coesistenza del croato con il neo acquisto André Silva. Per il momento, la strada preponderante è quella che conduce al 4-3-3. O al 4-2-3-1, se dovesse arrivare Çalhanoglu. E in entrambi i casi Deulofeu sarebbe perfetto. Peccato solo che il Milan abbia da tempo virato le proprie attenzioni sul laziale Keita, nonostante i sei mesi positivi trascorsi a Milano dallo spagnolo.

Erede di Salah alla Roma

" È tutto da vedere, però la Roma è un grandissimo club, quindi rappresenta un’ipotesi "

Sono bastate poche parole da parte dell'agente di Deulofeu, Gines Carvajal, per inserire di prepotenza la Roma nella corsa allo spagnolo. Ed in effetti, quello giallorosso sarebbe l'ambiente ideale per lui: chi giocherà certamente con il tridente è infatti proprio Eusebio Di Francesco, come da lui stesso confermato nella conferenza stampa di presentazione. Il materiale a sua disposizione, in effetti, esclude sorprese. Monchi ha appena ceduto Salah al Liverpool e ora deve pensare a come rimpiazzarlo: un motivo in più per pensare a Geri, che però, a ben vedere, ha sempre dato il meglio di sé partendo da sinistra, più che da destra. E dunque si proporrebbe più che altro come sostituto di Perotti o El Shaarawy, in caso di addio di uno dei due.

Opzione per Allegri

Il 'Daily Mail' di oggi parla invece di un interesse della Juventus per Deulofeu. Interesse verosimile: da quanto è passato al 4-2-3-1 Massimiliano Allegri ha fatto di necessità virtù, spostando un armadio come Mandzukic nella poco amata (in passato) posizione di esterno. E ricevendo peraltro splendide risposte dal croato. Proprio in quel ruolo la società bianconera sta pensando di intervenire: l'ex rossonero rappresenta un profilo perfetto, perché aumenterebbe la qualità andando a giocarsi il posto con Supermario e Cuadrado, in attesa del ritorno a pieno regime del lungodegente Pjaca.

Soluzione per l'Inter

D'accordo, Ivan Perisic è ancora all'Inter nonostante il Manchester United stia provando da settimane a portarlo alla corte di Mourinho. Ma ciò non significa che l'ex Wolfsburg, uno degli elementi con la valutazione più alta della rosa nerazzurra, rimarrà per forza anche nella prossima stagione. Da Bernardeschi a Di Maria, passando per Douglas Costa, Lucas e Berardi, gli esterni trattati dalla dirigenza nerazzurra giocano prevalentemente a destra, dove però è già presente Candreva: Deulofeu rappresenta invece una soluzione sottovalutata ma potenzialmente preziosa, in quanto andrebbe a rimpiazzare il croato in caso di partenza.

Superfluo per Sarri

E il Napoli? Non se n'è mai parlato, e una ragione c'è: lì Maurizio Sarri è copertissimo, perché ha già un big come Insigne e in caso di necessità può spostare Mertens dalla posizione di punta centrale. In sostanza: Deulofeu in azzurro sarebbe solo uno dei tanti. Anche perché gli azzurri un altro esterno lo hanno appena portato a casa, anche se per la zona destra: Adam Ounas, mancino del Bordeaux, prima alternativa allo stakanovista Callejon.

Post Keita alla Lazio

Non si è mai parlato nemmeno della Lazio, ma in questo caso un trasferimento nella Capitale per vestire i colori biancocelesti avrebbe decisamente più senso: la situazione relativa a Keita Balde è più incerta che mai, tra la preferenza della società per il Milan e le strizzate d'occhio del giocatore nei confronti della Juventus. E se il senegalese dovesse infine andare via prima di inizio settembre, per caratteristiche Deulofeu rappresenterebbe l'uomo ideale per un tridente completato da Immobile e Felipe Anderson.