Di Francesco: "Atteggiamento di Londra è segno di forza, ma non ci deve dare presunzione"

Contro il Torino mi aspetto una partita "difficilissima". E' il pensiero di Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida in casa dei granata. Un impegno che per i giallorossi arriva dopo la bella prova contro il Chelsea in Champions.

Prima di tutto nella nostra testa veniamo da una partita fatta bene, in cui abbiamo portato a casa solo un pareggio. Ritengo siano stati 2 punti persi nonostante l'atteggiamento e la buona prestazione della squadra. Troveremo una squadra vogliosa di farci male, che l'anno scorso abbiano vinto 3-1. E' un campo non facile. Veniamo da una trasferta e siamo rientrati anche un po' tardi, per questo sarà una partita complicatissima", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. "Poi ho visto la classifica, il Toro ha 13 punti, non è molto distante da noi. Ha pareggiato una partita per aver preso 2 gol in 10 a ridosso del 90'. E ha perso una sola partita in campionato.

" Raccogliamo meno di quanto produciamo? Abbiamo prodotto tanto a Bergamo, dove abbiamo rischiato poco in fase difensiva ma in attacco non abbiamo prodotto quasi nulla. A volte bisogna vincere le partite sporche, ma in questo ambiente non sono contenti se si vincono partite così, mentre secondo me sono vittorie che fanno bene, danno morale, forza e costanza. Fanno parte della crescita di questa squadra. Mi piace in questo momento è portare avanti un certo tipo di atteggiamento e convinzione L'atteggiamento visto a Londra è segno di forza e consapevolezza ma che non ci deve dare presunzione, ma far capire che lavorando da squadra possiamo toglierci delle soddisfazioni "

Sulla possibile convocazione di Schick ha chiarito: "Oggi farà l’ultimo allenamento, non è ancora al top, valuterò, è probabile che lo porti con la squadra".

Dzeko-Van Basten

Dzeko come Marco Van Basten. E' il paragone evocato da Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, tornando alla grandiosa prestazione del bosniaco contro il Chelsea. "La cosa che mi è piaciuta della partita di Edin a Londra è stata la sua predisposizione a giocare con la squadra, ad andare ad aggredire, come volevo io, per tutta la gara", ha spiegato in conferenza stampa il tecnico, alla vigilia della sfida in casa del Torino. "Questo fa la differenza, le qualità da giocatore importante invece non gliele toglie nessuno. Non voglio offendere nessuno e domani magari ci farete un titolone, però, visto il gol fatto, per come si muove e per come calcia di destro e di sinistro, lo paragono a van Basten, con le dovute proporzioni". "Mi auguro - ha aggiunto - che possa diventare un giocastore vincente come lo è stato van Basten".

Sui cori razzisti a Rudiger

"I 'buu' razzisti dei nostri tifosi nei confronti di Rudiger a Londra? Non ho sentito assolutamente niente, per me è un fulmine a ciel sereno". Così Di Francesco commenta l'inchiesta aperta dalla Uefa per i presunti cori dei supporter giallorossi verso il difensore durante il match in casa del Chelsea. "Tra l'altro ho letto di Rudiger, che a inizio e fine partita si è stato negli spogliatoi con noi a scherzare e ridere", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino. "Non ho sentito niente di questo anche se ero molto concentrato sulla gara. A me danno fastidio queste cose ma non l'ho notato, e io sono uno che le nota". Per Di Francesco quella di Londra "è stata una serata splendida dal punto di vista del tifo, anche noi come atteggiamento abbiamo trascinato i tifosi, come loro hanno trascinato noi. Ho sempre detto ai ragazzi che siamo determinanti negli atteggiamenti e nel modo di fare. Anche quando abbiamo perso, siamo sempre usciti tra gli applausi. E' segno che la gente apprezza che la squadra dà in campo tutto quello che ha. Questo deve essere costante per tutte le gare, al di là del risultato", ha aggiunto.

"Lavorare sottotraccia"

"E' una Roma che può lottare per lo scudetto? Non voglio dire niente, voglio continuare a giocare e mettere in campo questa mentalità e queste prestazioni. Tre giorni fa non eravamo buoni a nulla e ora dobbiamo lottare per il titolo. Nella vita, come in tutte le cose, ci vuole un po' di equilibrio e devo mantenerlo nello spogliatoio". Così Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida in casa del Torino. "Equilibrio non significa arrendersi, anzi, lavoriamo sottotraccia e cerchiamo di fastidio a tutti. L'obiettivo primario è fare tre punti domani, il resto sono chiacchiere che lasciano il tempo che trovano", ha spiegato in conferenza stampa il mister dei giallorossi reduci dalla brillante prova in Champions a Stamford Bridge. "La forza che ci dev'essere all'interno dello spogliatoio è capire che ogni partita è differente dall'altra. Questa con il Torino volendo è nettamente più difficile da preparare a livello mentale rispetto a quella di Londra, ed è la prima cosa che ho detto ai ragazzi", ha aggiunto Di Francesco. "Dovremo stare attenti, approcciare al meglio, potremo essere un po? sporchi all?inizio però dovremo essere bravi a rimanere in partita".