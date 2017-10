Di Francesco: "Karsdorp titolare. Schick? Non è ancora pronto"

"Karsdorp sarà titolare, Fazio in dubbio". Eusebio di Francesco, tecnico della Roma, ha anticipato, in conferenza, alcune scelte dell'undici tiolare che domani affronterà il Crotone. "Il primo sarà schierato per la prima volta dall'inizio, il secondo sarà valutato oggi. Dipenderà dalle condizioni durante l'allenamento", ha spiegato il mister.

Su Schick

"Mi è stato chiesto dove giocherebbe se fosse schierato. Al momento non ci penso. Deve raggiungere una condizione adeguata. Poi potrà giocare ovunque, senza che si cambi la mentalità e l'identità della squadra. Si sta allenando, non è al top, ma sarà un valore aggiunto". Quanto a Florenzi, "ha dimostrato di poter giocare ovunque. Viene da 10 mesi di stop, ma io sono contento del suo rendimento e in base agli avversari deciderò dove poterlo mettere. Mi auguro che tutti stiano bene. Anche lui non deve essere un problema ma un valore aggiunto". Una battuta anche su Manolas: "Lo aspettiamo, immagino un rientro tra Chelsea e Fiorentina, vedremo".

Caso Anna Frank assurdo

"Come uomo mi sento anche io Anna Frank". Lo ha detto Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, alla vigilia del match con il Crotone, commentando i recenti episodi antisemiti di cui sono resi protagonisti alcuni ultras laziali. "Ci sono le istituzioni competenti e si occuperanno del problema. Ritengo che sia una questione culturale, mancanza di conoscenza di situazioni gravissime del passato. È un'assurdità parlare di queste cose nel 2017. Per aver cultura bisogna affrontare ciò che è successo e magari andrò anche io nei viaggi che organizzerà Lotito", ha aggiunto il tecnico.