Diego Costa e Falcao: due alternative di lusso nella caccia al centravanti del Milan

Al Milan manca solo il centravanti per completare una rosa rivoluzionata e competitiva per i traguardi più ambiti. Non è detto che la società rossonera concluda con un attaccante la propria campagna di rafforzamento, ma è senza dubbio questa la priorità. L’incontro in Sardegna a Cala di Volpe (Porto Cervo) in cui l’ad Fassone e il ds Mirabelli hanno parlato con Jorge Mendes apre scenari relativi non solo a Renato Sanches, ma anche ad altri pezzi pregiati della scuderia.

L’affare Kalinic è in fase di stallo mentre Cairo sta cercando di trattenere Belotti e su Aubameyang non ci sono sviluppi. Per questa ragione il Diavolo ha messo nel mirino altri obiettivi. Con il potentissimo agente ci sono ottimi rapporti anche in virtù dell’affare André Silva.

Diego Costa

Diego Costa al Chelsea è ormai un separato in casa. Sarebbe un promesso sposo dell'Atletico che, però, può tesserarlo solo a gennaio perché ha il mercato bloccato. Brasiliano naturalizzato spagnolo, 28 anni, al Chelsea dal 2014, è ai ferri corti con Antonio Conte e con l'arrivo di Morata sembra ormai destinato a lasciare Londra. Nella scorsa stagione è stato tra i protagonisti assoluti nella vittoria del campionato inglese. I rossoneri lo vorrebbero a titolo definitivo e non in prestito.

Competizione Presenze Gol Assist Premier League 35 20 8 FA Cup 5 2 - EFL Cup 2 - - Totale 42 22 8

Radamel Falcao

Dai campioni d’Inghilterra passiamo ai campioni di Francia e il procuratore è sempre Jorge Mendes che avrebbe avanzato la proposta. Il bomber in questione è Radamel Falcao, 31enne e corteggiato dal Milan anche in passato. I numeri della sua annata sono un grande biglietto da visita, ma il Monaco ha già sul tavolo la proposta del Real Madrid per Mbappé: se il gioiellino dovesse partire, difficilmente il club monegasco si priverà anche del Tigre che, al momento, non viene considerato una priorità dal Diavolo.

Competizione Presenze Gol Assist Ligue 1 29 21 5 Champions League * 10 7 1 Coupe de France 2 1 - Coupe de la Ligue 2 1 - Totale 43 30 6

* Sono compresi anche i preliminari di Champions League

