Diego Perotti smonta il caso Nainggolan: "Radja via? No, ci piace solo scherzare..."

" "Conosciamo tutti Radja, sappiamo come scherza, come è fatto. Non possiamo prenderlo alla lettera, sono scherzi che facciamo tra di noi. Magari è sbagliato farlo pubblicamente, ma restano scherzi". "

Diego Perotti , attaccante della Roma, ha minimizzato le esternazioni via social dei compagni di squadra Nainggolan e Kevin Strootman e dell'ormai ex giallorosso Salah in merito alle recenti mosse di mercato del club. Tanti tifosi giallorossi temono che dopo Salah, Rudiger e Paredes anche il Ninja possa lasciare la Roma e trasferirsi all’Inter ma Perotti chiede di fidarsi di Monchi…

" "Conosco bene Monchi e so casa può fare, è nuovo, è qui da poco tempo, non parla ancora la lingua, ha bisogno di tempo ma alla chiusura del mercato manca tanto e so che farà una squadra forte. A Siviglia ha fatto acquisti incredibili giocatori che non erano magari così conosciuti e lui li ha fatti diventare importanti per poi venderli a un prezzo maggiore rispetto a quelli d’acquisto. Ho molta fiducia in lui, credo che abbia bisogno di tempo. Ho molta fiducia in lui, lo conosco bene e so che farà acquisti giusti e importanti. C’è la Champions quest’anno, la competizione più importante al mondo e dobbiamo avere una rosa forte. Lui la farà noi siamo tranquilli perché abbiamo già una squadra forte, ha fatto diversi acquisti come Karsdorp e Gonalons e sono sicuro che Monchi farà un bel mercato. "