Dietrofront Cassano: rinuncia al Verona otto giorni dopo la firma, potrebbe annunciare il ritiro

Seguono aggiornamenti...

Antonio Cassano aveva trovato una nuova casa in Serie A, l'Hellas Verona, ma ad appena otto giorni dalla firma sul contratto con i veronesi ha optato per un inaspettato dietrofront. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Fantantonio sembra intenzionato a lasciare il calcio all'età di 35 anni, nel pomeriggio lo stesso giocatore fornirà le motivazioni ufficiali di questa sua decisione che si può definire clamorosa. Alle 16 è infatti prevista una conferenza stampa che chiarirà le ragioni.