Donnarumma: "Orgoglioso di essere rimasto al Milan, non ho mai voluto tradire i tifosi"

E’ finalmente il tempo dei sorrisi per Gianluigi Donnarumma. Dopo un mese ricco di polemiche e una telenovela snervante, il portierone ha finalmente prolungato il proprio contratto coi rossoneri.. Rinnovo faraonico da 6 milioni di euro, fino al 2021. Sarà il pilastro del nuovo Milan ambizioso e voglioso di tornare protagonista in Italia e in Europa. E al suo fianco avrà anche il fratellone Antonio, che il Diavolo ha prelevato dall’Asteras Tripolis e sarà il nuovo terzo portiere del club di via Aldo Rossi.

Gigio Donnarumma

" Sono contentissimo e orgoglioso di essere al Milan. Sono nato e cresciuto qui. Mi dispiace solo per i tifosi che si sono sentiti traditi. Non c’era la mia volontà di farlo. Sono molto orgoglioso. Ringrazio i tifosi per avermi sostenuto nei miei due anni al Milan, sono orgoglioso di essere qui. Ringrazio anche il Ministro dell’Istruzione per la lettera che mi ha scritto, prometto che l’anno prossimo sarò ragioniere. Mi dispiace perché non me la sentivo di sostenere l’esame di maturità visto tutto quello che è successo. "

Marco Fassone

" È stata la telenovela dell’estate. Siamo stati tutti ragazzi di 18 anni e sappiamo quanto sia difficile prendere decisioni del genere in questa fase della nostra vita. La sua scelta di dare fiducia alla proprietà e ai dirigenti nuovi è stata sofferta e molto comprensibile. I dubbi e i tentennamenti sono comprensibili e sono orgoglioso che tu abbia scelto il Milan, la tua casa. Sono orgoglioso di aver costruito qualcosa che ti abbia fatto dire sì. "

Antonio Donnarumma

" Ringrazio Fassone e Mirabelli per le belle parole. Sono felice di essere qui con mio fratello, in questa società. Tornare a Milanello è bellissimo per me, perché rivedo delle persone a cui sono affezionato. Sarò in camera con mio fratello in ritiro, è una bella cosa. Farò di tutto per meritarmi questo posto. "

Massimiliano Mirabelli

" Ho avuto l’idea di prendere anche il fratello di Gigio sin dal primo giorno, perché anche io avuto un percorso simile al loro. Se ne sono dette tante, ma sono stato io ad aver voluto Antonio. Anche per avere due fratelli che giocano assieme in Serie A. E c’è anche una relazione tecnica. Ritenevo e ritengo che Antonio possa essere il dodicesimo del Milan, giocando quando chiamato in causa. Non è un pacco postale come qualcuno ha pensato "