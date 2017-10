Dopo le Nazionali si fa sul serio! Da Inter-Milan a Liverpool-United, tutte le sfide da non perdere

Un week end è passato, e dopo la gara tra Italia e Albania si torna a pensare, finalmente, al campionato. Da qui alla prossima pausa per le Nazionali (tra il 9 e il 14 Novembre per gli spareggi), tanti gli scontri diretti e le super sfide in giro per l’Europa, senza dimenticare la Champions League con la 3a e la 4a giornata della fase a gironi

Ecco il dettaglio...

13-14-15 Ottobre

Sabato 14 ore 18.00 Juventus-Lazio (Serie A)

(Serie A) Sabato 14 ore 20.45 Roma-Napoli (Serie A)

(Serie A) Domenica 15 ore 20.45 Inter-Milan (Serie A)

(Serie A) Sabato 14 ore 13.30 Liverpool-Manchester United (Premier League)

(Premier League) Sabato 14 ore 20.45 Atlético Madrid-Barcellona (Liga)

(Liga) Sabato 14 ore 15.30 Bayern Monaco-Friburgo (Bundesliga)

(Bundesliga) Sabato 14 ore 18.30 Borussia Dortmund-Lipsia (Bundesliga)

(Bundesliga) Venerdì 13 ore 20.45 Lione-Monaco (Ligue 1)

Si torna a fare sul serio, e la Serie A ci propone subito tre big match, uno più bello dell’altro, per l’8a giornata. Si parte con gli anticipi Juventus-Lazio e Roma-Napoli, senza dimenticare il derby della Madonnina domenica alle 20.45 tra Inter e Milan. Anche in Europa non si scherza, con Liverpool-Manchester United in Premier League (sabato 14 alle 13.30) e Atlético Madrid-Barcellona nella Liga (sabato 14 alle 20.45). In Bundesliga la partita di cartello è Borussia Dortmund-Lipsia, ma non dimentichiamoci Bayern Monaco-Friburgo, non è un big match, ma c’è il ritorno ufficiale di Jupp Heynckes sulla panchina dei bavaresi. C’è anche Lione-Monaco in Francia, occhi sulla seconda in Ligue 1 ma anche sulla euro-avversaria dell’Atalanta in Europa League.

17-18 Ottobre

Martedì 17 ore 20.45 Manchester City-Napoli

Mercoledì 18 ore 20.45 Chelsea-Roma

Mercoledì 18 ore 20.45 Juventus-Sporting

Martedì 17 ore 20.45 Real Madrid-Tottenham

Torna la Champions League con la 3a giornata d’andata che regalerà, già, qualche verdetto. Trasferte da brividi per Napoli (a Manchester) e Roma (a Londra), mentre la Juventus avrà vita più facile in casa contro lo Sporting. Da non perdere, poi, Real Madrid-Tottenham per la leadership del Gruppo H.

21-22 Ottobre

Sabato 21 ore 20.45 Napoli-Inter (Serie A)

(Serie A) Domenica 22 ore 12.30 Chievo-Hellas (Serie A)

(Serie A) Domenica 22 ore 15.00 Torino-Roma (Serie A)

(Serie A) Domenica 22 ore 17.00 Tottenham-Liverpool (Premier League)

(Premier League) Domenica 22 ore 21.00 Marsiglia-PSG (Ligue 1)

(Ligue 1) Domenica 22 ore 14.30 Feyenoord-Ajax (Eredivisie)

Il Napoli, dopo la trasferta di Manchester, sarà subito impegnato nella sfida contro l’Inter, vero crocevia per la classifica. Trasferta impegnativa per la Roma contro il Torino, occhio poi al derby di Verona tra Chievo e Hellas. In Premier League ci sarà un interessante Tottenham-Liverpool a Wembley, mentre in Francia il caldissimo Classico tra Marsiglia e PSG. Parlando di classici, c’è anche il De Klassieker tra Feyenoord e Ajax in Eredivisie.

25 Ottobre

25 Ottobre ore 20.45 Lipsia-Bayern Monaco (DFB Pokal)

(DFB Pokal) 25 Ottobre ore 20.45 Chelsea-Everton (Carabao Cup)

(Carabao Cup) 25 Ottobre ore 21.00 Tottenham-West Ham (Carabao Cup)

È tempo di turno infrasettimanale in Serie A, anche se scarseggiano i big match. In giro per l’Europa, invece, ci sono le Coppe Nazionali: Bayern Monaco a rischio eliminazione in casa del Lipsia, mentre il Chelsea di Conte attende l’Everton e il Tottenham affronta il West Ham in uno dei tanti derby di Londra (tra i match più impegnativi negli ottavi di Carabao Cup).

28-29 Ottobre

Sabato 28 ore 18.00 Milan-Juventus (Serie A)

(Serie A) Sabato 28 ore 13.30 Manchester United-Tottenham (Premier League)

(Premier League) Sabato 28 ore 18.30 Bayern Monaco-Lipsia (Bundesliga)

(Bundesliga) Venerdì 27 ore 20.45 PSG-Nizza (Ligue 1)

(Ligue 1) Domenica 29 ore 21.00 Lille-Marsiglia (Ligue 1)

(Ligue 1) Da definire Athletic-Barcellona (Liga)

(Liga) Da definire Atlético Madrid-Villarreal (Liga)

Ci avviciniamo alla fine del mese, e alla 4a giornata di Champions League. La Juventus, prima di andare in Portogallo, sarà attesa dal Milan nell’anticipo delle 18 del Sabato a San Siro. Grande match tra Manchester United e Tottenham in Premier League, mentre il Bayern Monaco scende di nuovo in campo contro il Lipsia (questa volta in Bundesliga). In Francia c’è l’interessante sfida tra il PSG di Neymar e il Nizza di Balotelli, mentre Bielsa affronta il suo passato in Lille-Marsiglia. Non ci sono ancora date e orari per la Liga, ma il Barcellona sarà di scena al San Mamés di Bilbao, mentre l’Atlético Madrid attende il Villarreal di Carlos Bacca.

31 Ottobre-1 Novembre

Martedì 31 ore 20.45 Roma-Chelsea

Martedì 31 ore 20.45 Sporting-Juventus

Mercoledì 1 ore 20.45 Napoli-Manchester City

Mercoledì 1 ore 20.45 Tottenham-Real Madrid

Torna la Champions, con partite decisive. Per la Juventus potrebbe arrivare la qualificazione matematica in caso di doppia vittoria sullo Sporting, mentre la Roma attende il Chelsea in casa e il Napoli affronterà il Manchester City al San Paolo. La partita di cartello, sarà sempre Tottenham-Real Madrid, questa volta a Wembley.

4-5 Novembre

Domenica 5 ore 12.30 Inter-Torino (Serie A)

(Serie A) Domenica 5 ore 15.00 Fiorentina-Roma (Serie A)

(Serie A) Domenica 5 ore 15.15 Manchester City-Arsenal (Premier League)

(Premier League) Domenica 5 ore 17.30 Chelsea-Manchester United (Premier League)

(Premier League) Sabato 4 ore 15.30 Borussia Dortmund-Bayern Monaco (Bundesliga)

(Bundesliga) Domenica 5 ore 21.00 Saint-Étienne-Lione (Ligue 1)

(Ligue 1) Da definire Barcellona-Siviglia (Liga)

Dopo la scorpacciata di Champions torna il campionato, con la Roma che deve tenere il passo delle prime sul campo della Fiorentina. Un altro big match della Serie A sarà sicuramente quello tra Inter e Torino, a San Siro, all'ora di pranzo. Due grandi sfide in Premier League con Manchester City-Arsenal e Chelsea-Manchester United, mentre in Bundesliga ci sarà l’attesissimo Borussia Dortmund-Bayern Monaco. Il Barcellona attende il Siviglia al Camp Nou, in Francia c’è invece il derby del Rodano tra Saint Étienne e Lione.