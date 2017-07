Douglas Costa a un passo dalla Juventus: la formula sarà il prestito con obbligo di riscatto?

La Juventus ha deciso di occupare l’ultimo slot da extracomunitario con il brasiliano Douglas Costa. Nelle ultime ore si è infittita la rete di contatti tra la dirigenza bianconera e quella del Bayern Monaco, che lavorano per definire l’affare entro la prossima settimana.

Risultata decisiva la mediazione dell’agente Giovanni Branchini, che ha avuto il via libera definitivo del duo Marotta-Paratici dopo la decisione di abbandonare la pista Danilo. All’esterno brasiliano andranno 6 milioni di euro netti per cinque stagioni mentre per quanto riguarda l’acquisto del cartellino sta prendendo quota l’ipotesi di un’operazione simile a quella di Benatia.

La Juventus ha proposto un prestito con obbligo di riscatto, 10 milioni subito e 30 a giugno 2017. Dato l’ottimo feeling tra le due società (ricordiamo i trasferimenti di Vidal, Coman, Benatia), la nuova formula non dovrebbe creare problemi di sorta.