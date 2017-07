Douglas Costa è della Juventus ed è già a Torino: operazione da 46 milioni di euro

Operazione chiusa. Douglas Costa è un giocatore della Juventus. L'affare è stato chiuso durante l'ultimo incontro avvenuto tra la dirigenza bianconera e quella del Bayern Monaco, che hanno definito gli ultimissimi dettagli di una trattativa che stava proseguendo da qualche settimana. Il funambolo brasiliano è sbarcato a Torino intorno alle 21:30 insieme a Beppe Marotta e Fabio Paratici. Arriva in prestito oneroso con obbligo di riscatto: affare da 46 milioni di euro complessivi (6 subito, altri 40 tra un anno). Verrà sottoposto alle visite mediche nella giornata di mercoledì.

Ora Bernardeschi e Szczesny

Chiusa con estremo successo l'operazione Douglas Costa, ora la Juventus può concentrarsi sulle altre due attualmente in piedi: quelle relative a Federico Bernardeschi e a Wojciech Szczesny. Per quanto riguarda l'esterno azzurro, c'è da convincere la Fiorentina con l'offerta giusta: l'ostacolo - superabile - sono i bonus da aggiungere ai 40 milioni di base. Così come sono alte le possibilità di vedere l'ex portiere giallorosso a Torino nella prossima stagione, a ricoprire il ruolo di dodicesimo di Buffon. La distanza con l'Arsenal, che non si muove dalla richiesta di 15 milioni, c'è ancora, ma i bianconeri sperano di poterla colmare in pochi giorni.

Gianluigi Buffon, Federico Bernardeschi, Fiorentina-Juventus, Serie A, Getty ImagesGetty Images

James al Bayern Monaco

Per quanto riguarda il Bayern, il club tedesco aveva trovato e annunciato il sostituto di Douglas Costa già prima di cedere l'ex Shakhtar alla Juventus: è di oggi pomeriggio l'acquisto dal Real Madrid James Rodriguez, che in Baviera ritrova Carlo Ancelotti dopo averlo conosciuto in Spagna. Il colombiano, che piaceva in Premier League e in Liga (ma anche in Serie A, specialmente a Milan e Inter), ha firmato in prestito biennale, dunque fino al 2019, con possibilità per il Bayern di riscattarlo definitivamente.