Dybala, il Barcellona ci riprova: la Juventus accetterebbe contropartite

Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Philippe Coutinho… e poi, solo poi, Paulo Dybala. Tifosi della Juventus, state tranquilli, ma non troppo: la Joya non è nella Top 3 dei desiderata del Barça per l'era post-Neymar, è vero, ma nel calciomercato - lo abbiamo verificato negli ultimi giorni convulsi sull'asse Barcellona-Parigi - tutto è possibile.

André Gomes+Rafinha+soldi

E così la stampa catalana ci riprova: sulla lista del direttore tecnico Robert Fernandez ci sarebbe anche il nome di Dybala, caldeggiato dall'interno anche dall'amico Lionel Messi. Secondo il Mundo Deportivo, la valutazione della Joya da parte della Juventus - 120 milioni di euro - potrebbe essere agevolata dal passaggio in bianconero di un paio di giocatori del Barcellona. Dalla spagna filtrano i nomio di André Gomes e Rafinha: il centrocampista portoghese è già stato (in) seguito dalla Juventus nelle passate finestre di mercato e non si è inserito al meglio nei difficili meccanismi del Barcellona, mentre il brasiliano figlio di Mazinho e fratello di Thiago Alcantara sarebbe un'altra pedina sacrificabile e ha già una lunga lista di pretendenti, soprattutto dall'Inghilterra.

Ma cosa vuole Dybala?

Siamo tutti qui a chiederci se davvero il Barcellona andrà su Dybala, oppure se la Juventus sarà disposta a cedere il suo gioiello. Ma ci siamo chiesto quale sia la cosa migliore per il ragazzo e quale sia - infine - la sua volontà? Dopotutto se c'è qualcosa che ci ha insegnato il calciomercato dei giorni nostri è che non ci sono ostacoli agli affari anche più impensabili se e solo se la volontà del giocatore in questione è quella di cambiare aria. L'impressione, supportata dalle sensazioni che arrivano dagli addetti ai lavori più addentro alle "cose juventine" è che tutta questa voglia di cambiare squadra e di lasciare Torino effettivamente Dybala non ce l'abbia. E' vero, Paulo andrebbe a guadagnare di più, a giocare in una delle squadre più vincenti in Europa e nel mondo; ma si troverebbe nella stessa situazione di Neymar, a giocare da numero 2 (o numero 3) in una squadra di stelle. Quando forse la sua volontà è quella di imporsi da numero 1 nella Juventus, magari trascinandola a un traguardo di primo livello. Da protagonista.