È fatta per Lucas Biglia al Milan: il giocatore pronto a lasciare il ritiro della Lazio

17 milioni di euro più 3 di bonus, queste le cifre dell'operazione che finalmente porterà Lucas Biglia in rossonero nelle prossime ore. Decisiva una telefonata tra Marco Fassone e Claudio Lotito di pochi minuti fa. È in dirittura d'arrivo dunque il nono acquisto di mercato dei rossoneri, compreso Antonio Donnarumma. Biglia firmerà un contratto fino al 2020, da 3,5 milioni di euro a stagione. Domani in mattinata lascerà il ritiro di Auronzo di Cadore, che aveva raggiunto ieri, e si unirà alla tournée cinese del Milan.

