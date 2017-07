È ufficiale: Hakan Calhanoglu è il sesto acquisto del mercato del Milan

Il Milan piazza il sesto colpo del suo mercato: è ufficiale l'arrivo in rossonero del 23enne turco Hakan Calhanoglu, che era sbarcato già ieri a Milano. Il giocatore è stato ufficializzato con un comunicato ufficiale sul sito del Milan. Affare chiuso per una cifra di 20 milioni di euro fissi più 4 di bonus: al giocatore 4 anni di contratto a 2,5 milioni a stagione.

" AC Milan comunica di aver acquisito dal Bayer 04 Leverkusen le prestazioni sportive di Hakan Calhanoglu, che ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2021. "

Come detto, Calhanoglu è sbarcato domenica attorno alle 14 all'aeroporto di Milano Linate e, dopo una tappa in albergo, si è recato a Milanello per sottoporsi ai primi test fisici. Nella mattinata di oggi, alle 7.30 puntuale, il turco è arrivato alla clinica La Madonnina per sottoporsi alle visite mediche di rito, per concludere l'acquisto. Prima della firma del contratto, Calhanoglu ha salutato - con tanto di selfie - i tifosi rossoneri assiepati all'esterno di Casa Milan ed ha poi visitato il museo e la sala dei trofei.

Dopo sei stagioni di Bundesliga suddivise tra Karlsruher, Amburgo e Bayer Leverkusen, il turco cambia campionato e sbarca in Serie A. Sarà uno dei fari del nuovo Milan di Montella (vestirà probabilmente la maglia numero 10), che si è ritrovato oggi a Milanello. Per i rossoneri, è il primo colpo del mese di luglio, che si apre proprio come si era chiuso un giugno scoppiettante.

È arrivato anche il tweet di saluto e di ringraziamento del Bayer Leverkusen.