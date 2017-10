Edicola: Bonucci chiede scusa; Napoli, è Chiesa il colpo per Sarri

Milan, Bonucci chiede scusa

Dalle pagine della Gazzetta dello Sport arrivano le scuse del capitano del Milan: "Una gomitata involontaria, anche Rosi lo ha capito. Sono dispiaciuto: l'ho detto a società e compagni. Confermato dunque lo stop di 2 turni sul quale il difensore non farà ricorso.

La nostra opinione: Caso di cui si è parlato alla fine anche troppo. Stupidaggine di Bonucci, rosso giusto, scuse arrivate, caso archiviato.

Chiesa e Inglese, ecco i due colpi per Sarri

Indiscrezioni di mercato dalla pagione del Corriere dello Sport dove il Napoli sta già lavorando per il mercato di gennaio. L'interesse dei partenopei per il bomber del Chievo Roberto Inglese è ormai cosa risaputa, ma c'è da valutare bene la situazione sul rientro di Milik e trovare un accordo con il Chievo stesso, che resterebbe senza prima punta. Nome forte è però quello di Federico Chiesa, autentico ogggetto del desiderio di De Laurentiis che già si era esposto in estate. CorSport parla di nuovi contatti direttamente tra il presidente del Napoli e Diego Della Valle per intavolare la trattativa e discutere sul prezzo.

La nostra opinione: Ok per Inglese, a patto che per una volta De Laurentiis ne parli con Sarri per capire se veramente sarà un profilo che poi utilizzerà (per evitare un "affare" alla Pavoletti, ecco, per intenderci). Su Chiesa opinione che si fa da se: il più talentuoso giovane italiano alla corte di Sarri non potrebbe che esplodere.

Tuttosport premia Mbappé

Il quotidiano torinese ha conferito il suo premio Golden Boy al fenomeno del PSG Kylian Mbappé. Tanti gli argomenti toccati dal 18enne francese nella serata organizzata a Montecarlo. Dalla scelta di accettare l'offerta del PSG al prossimo mondiale in Russia, dove Mbappé avverte tutti: "La Francia potrà essere la sorpresa del mondiale. Il talento di certo non ci manca".

La nostra opinione: Probabilmente il miglior U.21 d'Europa, Mbappé riceve un premio che dà la sensazione di essere solo uno dei tanti che da qui in poi riceverà in carriera. Fenomeno vero.