Edicola: Chelsea, maxi offerta da 113 milioni per Bonucci e Alex Sandro. Fiorentina su Berardi

Chelsea, 113 milioni di euro per Bonucci e Alex Sandro: Juve che fai?

L’indiscrezione più gustosa di questo venerdì in edicola arriva dal Sun che apre la propria edizione con la sconvolgente offerta che il Chelsea avrebbe fatto pervenire alla Juventus per prendere Bonucci e Alex Sandro: 113 milioni di euro, senza contropartite tecniche. Una colossale proposta che, se confermata, potrebbe davvero far vacillare la Vecchia Signora ed innescare una rivoluzione… Sempre sul fronte Juve, il Tutto Sport apre all’arrivo in prestito del portoghese Renato Sanches dal Bayern Monaco.

La nostra opinione. Conte insegue Bonucci ed Alex Sandro dalla passata stagione e, sfruttando anche qualche malumore latente che la sconfitta in finale di Champions League ha lasciato in eredità, lancia la propria offensiva decisa ai due pilastri difensivi della Signora. 113 milioni di euro sono una cifra folle per un difensore di 30 anni e un terzino col mal di pancia. Difficile respingere al mittente un’offerta di questo tipo se sarà davvero confermato. In caso di cessione la Juve si ritroverebbe a dover ricostruire la difesa ma avrebbe anche il denaro per attuare quelle migliorie a centrocampo e sugli esterni d’attacco necessarie per provare a riqualificarsi alla finale di Champions e questa volta vincere quella maledetta Coppa dalle grandi orecchie. Riguardo a Renato Sanches, ci sembra assai improbabile che il Bayern – al netto degli ottimi rapporti con la dirigenza bianconera – possa decidere di privarsi di Renato Sanches in prestito senza colpo ferire. Il portoghese, anche se non è stato impiegato tanto da Ancelotti, è pur sempre stato pagato oltre 30 milioni di euro solamente 12 mesi fa… Staremo a vedere ma ci sembra poco margine per vedere il portoghese alla corte di Allegri.

E se Ibrahimovic tornasse in Italia?

Se lo chiede il Corriere dello Sport che apre la propria edizione odierna con una copertina dedicata al centravanti svedese, ai box fino a dicembre in seguito all’infortunio al ginocchio rimediato nella semifinale di Europa League. Ibra è svincolato e al netto dei quasi 36 anni potrebbe essere un rinforzo importante per tutte le big italiane… Ma c’è davvero qualcuno che può pensare di puntarci?

La nostra opinione. Il futuro di Ibrahimovic si potrebbe dipanare anche dopo il 31 agosto visto il suo status di svincolato. Pur se da più parti in tanti sono convinti che alla fine lo svedese migrerà in MLS ed accetterà la montagna di dollari dei Los Angeles Galaxy, il suo procuratore Mino Raiola ha ripetuto in queste ultime settimane che Zlatan ha intenzione di tornare in un contesto competitivo e dimostrare che può ancora fare la differenza. Se le cose stessero davvero così, allora un finalizzatore come Ibrahimovic farebbe comodo a quasi tutte le squadre italiane. Se ne dovessimo individuare una, la squadra ideale sarebbe la Roma che, pur avendo il capocannoniere dell’ultimo torneo Edin Dzeko, avrebbe bisogno di un elemento carismatico e vincente, capace di esaltare la piazza e far sognare il pubblico giallorosso. Ma al momento non ci può essere nulladi concreto, si tratta solo di scenari da fantacalcio…

La Fiorentina vuole Berardi come sostituto di Bernardeschi

Il Corriere dello Sport parla anche di una possibile irruzione della Fiorentina per Domenico Berardi. Il talento del Sassuolo, è in cima alla lista dei desideri di Di Francesco, ma secondo il quotidiano romano il club toscano potrebbe operare il sorpasso investendo parte dei soldi accumulati dalle cessioni di Bernardeschi (Juve?), Kalinic (Milan?) e Borja Valero (Inter?) per accontentare il Sassuolo e vestire di viola il talento dell’Under 21.

La nostra opinione. La Fiorentina non potrà solo vendere i propri pezzi pregiati in questo mercato e dovrà necessariamente regalare a Pioli e alla piazza qualche nome che possa scaldare i cuori dei tifosi. Berardi in questo senso potrebbe essere un bel nome spendibile anche se il giocatore potrebbe non essere entusiasto dalla voglia di andare a Firenze e seguire il suo mentore Di Francesco nella capitale: un club che oltretutto, a differenza di quello dei Della Valle, disputerà le coppe europee nella prossima stagione… Ci sembra complicato che questo affare possa decollare anche se mai dire mai.