Edicola, De Laurentiis: "Capisco che la Juve sia nervosa, io non avrei mai venduto Pogba e Bonucci"

ADL, frecciate alla Signora

Il presidente del Napoli compare su tutte le testate sportive italiane:

" Capisco che la Juventus sia nervosa, io non avrei mai venduto Pogba e Bonucci anche se non esistono giocatori insostituibili. Il primato del Napoli non è casuale e terrei Sarri per altri dieci anni, ma se vorrà andare via ce ne faremo una ragione e troveremo un altro come lui. La VAR? Promossa! "

La nostra opinione : Aurelio De Laurentiis parla del momento del Napoli, delle ambizioni a breve-medio termine e del duello con la Juventus. Anche se avvisa i suoi (“Non mi esalto, la verità a fine marzo”), non manca una frecciatina, dal campo al mercato, ai bianconeri. Sappiamo quanto il patron partenopeo punti a un progetto basato sugli stessi giocatori e sulla stessa guida tecnica (anche qui il mezzo avvertimento a Sarri è chiaro) e in questo senso sono da leggere le sue parole sulla gestione e il mercato della Vecchia Signora, cose che non gli competono. Insomma, il duello Scudetto è già partito.

Roma, con Di Francesco la rosa si è rivalutata

L’arrivo di Di Francesco è stato un affare per la Roma. Da quando è in panchina la rosa si è rivalutata di 86,9 milioni di euro secondo quanto riporta il Corriere dello Sport basandosi su un algoritmo del Cies, l’osservatorio del calcio affiliato alla FIFA.

La nostra opinione : Una plusvalenza virtuale in quattro mesi di gestione non è una sentenza, ma un indizio. Salendo da El Shaarawy fino a Pellegrini passando da Alisson, Fazio, Strootman, Nainggolan e Dzeko osserviamo la crescita del valore dei giocatori. Pellegrini è proprio quello che ha fatto il balzo più grande con un incremento di 21,9 milioni di euro. Poi ovviamente sarà il campo a parlare, ma forse Di Francesco sta finalmente trovando la quadratura.

Juve, Emre Can: intrigo di mercato

Il calciomercato Juventus si tinge di 'giallo': come si legge questa mattina sulle colonne di 'Tuttosport', il possibile acquisto di Emre Can sta diventando un intrigo sull'asse Torino-Manchester, con lo United (rappresentato da intermediari e consulenti) pronto a inserirsi per 'strappare' il giocatore alla Juve.

La nostra opinione : L'insidia alla corsia preferenziale costruita dalla Juventus arriva dall'ex capo degli osservatori della 'Vecchia Signora', Javier Ribalta, dall'estate scorsa passato al Manchester United di José Mourinho in un ruolo da 'advisor' che lavora in stretta sinergia col vice presidente Ed Woodward. Sul centrocampista, in scadenza di contratto nel 2018, c'è anche il Chelsea di Conte. Da qui a gennaio sentiremo spesso questo nome, ma Marotta ha fretta perché va evitato un Witsel-bis.