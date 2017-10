Edicola: De Laurentiis punta Chiesa e Cairo vuole il rinnovo di Mihajlovic

De Laurentiis: "Voglio Chiesa"

Tra i tanti argomenti toccati dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al Festival del Calcio di Firenze, è venuto fuori anche uno spunto di mercato riportato dal Corriere dello Sport:

" Ho chiesto Chiesa varie volte, ma i Della Valle non hanno mai fatto un prezzo e da quell'orecchio devono essere duri. ho detto loro di avvisarmi se dovessero venderlo, ma se questo prezzo dovesse saltare fuori sarebbe molto caro. "

La nostra opinione: E' molto facile che il prezzo di Chiesa, se verrà stabilito, sarà molto alto. Di certo il giocatore al momento è osservato da più squadre e il valore del suo cartellino (attualmente stimato intorno ai 10 milioni di €) è destinato a salire. A quanto pare, però, De Laurentiis non ha intenzione di mollare il colpo e andrà avanti a monitorare il ragazzo, che al momento al Napoli potrebbe faticare a trovare uno spazio tutto suo, ma che col tempo potrebbe essere davvero un inserimento azzeccato.

Cairo studia il rinnovo per Mihajlovic

Tuttosport riporta le intenzioni del presidente del Torino Urbano Cairo: quelle di prolungare il contratto di mister Sinisa Mihajlovic oltre giugno 2018, data della scadenza. In caso di qualificazione per una coppa europea, il rinnovo sarebbe automatico, ma a quanto pare il numero 1 granata vuole dare un segnale di fiducia a tutti quanti, allenatore e giocatori, senza mettere pressioni in chiave classifica.

La nostra opinione: Mihajlovic al popolo torinista piace e sembra che anche lui si trovi bene lì dov'è. Perciò non sembrano esserci particolari impedimenti, al momento, perché un prolungamento del contratto possa arrivare; ciò che potrebbe eventualmente creare qualche difficoltà, come sempre, sarà la parte economico-burocratica, ma quelle poi sono questioni che si mettono a posto concedendo da una parte e limando dall'altra: se si va d'accordo, si trova sempre il modo di accontentare tutti.

Real e Barcellona rivali anche sul mercato per Kane e Alli

Secondo The Mirror, il Real Madrid e il Barcellona presto bisticceranno, oltre che per la vetta della classifica della Liga, anche per aggiudicarsi due giocatori al momento molto in vista: Harry Kane e Dele Alli.

La nostra opinione: i due titani del calcio spagnolo possono anche competere finché vogliono, ma difficilmente il tottenham si lascerà scappare addirittura due dei suoi punti di forza del momento. In ogni caso, la posta sarà altissima, e quando si tratta di Barcellona il prezzo dei cartellini viene sempre gonfiato all'inverosimile dai club che vogliono fare cassa: il valore di Alli si aggira attorno ai 45 milioni di €, quello di Kane addirittura 60. buona fortuna...

