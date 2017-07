Edicola: Diego Costa offerto al Milan, ma solo fino a gennaio

Milan, Diego Costa fino a gennaio?

Ha del clamoroso la notizia che rimbalza dal quotidiano sportivo madrileno “AS” questa mattina: Diego Costa è stato offerto ai rossoneri, pare direttamente dal super agente Jorge Mendes. Fino a gennaio: perché mai questa data? Semplice, perché l’attaccante ispano-brasiliano, in rotta con l’ambiente Chelsea, vorrebbe tornare all’Atletico Madrid che ha il mercato bloccato fino a gennaio.

La nostra opinione: Nel calciomercato tutto è possibile, ma questo scenario non è conforme all’attuale strategia rossonera: difficile che i rossoneri investano, seppur una cifra contenuta, per poi assicurarsi le prestazioni di Diego Costa solamente fino a gennaio. Il Milan lavora alacremente per ingaggiare l’attaccante (o gli attaccanti?) del futuro, dunque è assai difficile che recepisca questa singolare offerta.

Enigma Schick, Ferrero: "Inter una possibilità"

“Se la Juve non lo voleva più bastava dirlo. Ma sapete che c’è? Visto che sta bene io me lo tengo oppure lo rivendo al doppio. L’Inter? È una possibilità”. Fanno discutere le parole del vulcanico presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. Secondo il patron blucerchiato Patrick Schick sta bene e dunque il ventaglio delle possibilità è dei più ampi: rimarrà a Genova o farà il grande salto in una big nostrana? Suning avrebbe dato mandato ad Ausilio e Sabatini di piombare sul giocatore.

La nostra opinione: Quello attorno a Schick è un vero e proprio enigma di mercato. I bianconeri continuano a offrire otto milioni per il prestito, l’Inter ne offre 30 per l’acquisto del cartellino da pagare in tre tranche. Ma a questo punto i dubbi in merito alle sulle sue condizioni fisiche aleggiano...Noi tutti ci auguriamo di riaverlo da protagonista da subito per la prossima Serie A.

Bernardeschi-Juventus, a piccoli passi verso il "sì"

Federico Bernardeschi non si è presentato al ritiro della Fiorentina a Moena a causa di una gastroenterite, nel frattempo l’agente Beppe Bozzo e l’ad della Juventus Beppe Marotta si sono incontrati per limare gli ultimi dettagli del trasferimento. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport la fumata bianca dovrebbe arrivare nei prossimi 2-3 giorni.

LEGGI ANCHE: Juventus: 40 milioni per Bernardeschi sono troppi o sono adeguati?

La nostra opinione: Il matrimonio ormai s’ha da fare e la sensazione è che per una cifra attorno ai 40 milioni l’affare sarà condotto in porto. La storia d’amore tra Bernardeschi e la Fiorentina è arci finita e la Juventus è pronta a rinforzare il reparto avanzato con uno dei giovani calciatori italiani più talentuosi, ancora alla ricerca del salto di qualità definitivo.