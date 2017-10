Edicola: Diego Lopez vicino al ritorno al Cagliari, Ausilio in missione in Inghilterra

Diego Lopez pronto a tornare sulla panchina del Cagliari

L'esonero di Massimo Rastelli ha aperto una inevitabile caccia al successore in casa Cagliari: dopo Massimo Oddo e Beppe Iachini, i primi nomi sondati secondo "La Gazzetta dello Sport", si è fatta strada la candidatura di Diego Lopez. L'uruguaiano è una bandiera del club sardo, essendo stato difensore dei rossoblù dal 1998 al 2010 e successivamente anche allenatore tra il 2012 ed il 2014. Nell'ambiente cagliaritano è rispettato e benvoluto, ieri è stato a cena con Tommaso Giulini ed oggi dovrebbe essere annunciato come nuova guida tecnica.

Secondo noi: probabilmente non è la prima scelta che propone il mercato, anche italiano, ma è sicuramente un allenatore che conosce l'ambiente e che può fare molto bene in una piazza che lo ha sempre apprezzato.

Piero Ausilio in missione a Londra

L'uomo mercato dell'Inter, secondo ciò che riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è volato in Inghilterra per questa due giorni di Champions League che vede impegnate le due italiane Oltremanica. Ausilio ha assistito anche alla sfida di Youth League tra City e Napoli, ha incontrato il direttore sportivo dei Citizens Txiki Berigistain ed anche Alessandro Beltrami, agente di Radja Nainggolan e Niccolò Barella. Nei discorsi con Begiristain potrebbe essere tornato d'attualità il nome di Elaquim Mangala, difensore che è stato ad un passo dai nerazzurri durante il mercato estivo.

Secondo noi: oltre alla visita istituzionale in occasione di questa doppia trasferta inglese delle italiane, Ausilio ha approfittato per riprendere a sondare alcune piste di mercato tra cui Mangala, per cui l'Inter sembra voler insistere dopo esserci stata vicinissima in estate.

Lucas Lima offerto a Milan ed Inter

A margine del derby di domenica, secondo quanto scrive Tuttosport, l'agente Kia Joorabchian (che è stato poi a cena con Ausilio) ha offerto sia a Milan che ad Inter il brasiliano Lucas Lima, 27enne in scadenza al 31 dicembre con il Santos. I nerazzurri erano stati molto vicini a Lima già in estate ma le richieste del brasiliano (tre anni e mezzo di contratto a 5 milioni) avevano congelato la trattativa: il nome è stato proposto anche al Milan che ha ancora due slot liberi per gli extracomunitari.

Secondo noi: un buon profilo a parametro zero, a cui va però fatta una tara importante: a 27 anni Lucas Lima non è mai uscito dal Brasile e non ha mai avuto un punto di contatto con il calcio europeo. Alla sua età, non più verdissima per i parametri calcistici, può rappresentare un malus non di poco conto.